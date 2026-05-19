Средняя зарплата в Одессе в мае 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда, в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Одессы по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ уровня заработных плат в мае 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям.

Средняя зарплата в Одессе

Средняя зарплата на одесском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Средняя зарплата на одесском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

Одесса остаётся одним из ключевых экономических центров юга Украины, несмотря на существенное влияние войны на портовую инфраструктуру и логистическую отрасль.

Рынок труда города демонстрирует постепенное восстановление: работодатели активизируют найм, а зарплаты стабильно растут. Зарплаты в городе растут неравномерно: торговля, логистика и сервис формируют основной массив вакансий, тогда как управленческие и технологические позиции тянут средний показатель вверх.

Для среднестатистического одессита реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 25–26 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 19–21 тыс. грн.

При этом Одесса традиционно уступает Киеву и приближается к показателям Львова, однако имеет собственную специфику рынка труда, где значительную роль играют сезонная занятость, туристическая сфера и морские специальности.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Одессы в мае 2026 года демонстрирует стабильное оживление — город постепенно восстанавливает позиции третьего по величине экономического центра страны. По данным robota.ua, медианная зарплата в Одессе сейчас составляет:

  • 26 157 грн по вакансиям (на основе 13 798 предложений), 
  • 24 331 грн по резюме (на основе 42 219 кандидатов).
Фото 3 — Средняя зарплата в Одессе в мае 2026: актуальный уровень доходов
Средняя зарплата на одесском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

В тёплый сезон Одесса традиционно демонстрирует повышенную активность работодателей, прежде всего в туризме, гостинично-ресторанном бизнесе и торговле. Спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua
Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

Количество кандидатов (42 219 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. Соотношение вакансий и резюме (приблизительно 1 к 3) указывает на умеренную конкуренцию среди соискателей, что является типичным показателем для крупных региональных городов Украины в мае 2026 года.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua
Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании помимо зарплаты
Источник: robota.ua
Что предлагают компании помимо зарплаты
Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают одесские работодатели сверх зарплаты:

  • Бесплатное обучение — 2 944 вакансий (21,38%);
  • Бонусы и премии — 2 782 вакансий (20,16%);
  • Бесплатные обеды — 1 294 вакансий (9,38%);
  • Медицинское страхование — 1 327 вакансий (7,78%);
  • Скидки сотрудникам — 1 074 вакансий (7,78%);
  • Регулярный пересмотр зарплат — 1 068 вакансий (7,74%).

Показательно, что в отличие от Киева или Львова, где генератор в офисе входит в топ-преимуществ, одесские работодатели делают ставку на обучение и материальные бонусы. 

Впрочем, фактор безопасности никуда не исчез, и в портовом городе с активным логистическим и торговым сектором работодатели конкурируют за кадры прежде всего через развитие и финансовые стимулы.

Наиболее популярные сферы деятельности в Одессе по состоянию на май 2026 года

ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству вакансий
Источник: robota.ua
ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству вакансий
Источник: robota.ua

Среди вакансий в Одессе структура выглядит так:

  • Государственный сектор — 27%;
  • Силы обороны Украины — 26%;
  • Розничная торговля и ритейл — 24%;
  • Оптовая торговля, дистрибуция, импорт и экспорт — 12%;
  • FMCG (товары массового потребления) — 10%.

Структура вакансий чётко отражает специфику Одессы как портового и торгового города: доминируют государственный сектор, оборонные структуры и торговля в различных форматах. 

Примечательно, что оборонный сектор занимает второе место — это отражение реалий военного времени, характерных для всей Украины. Торговля же, как розничная, так и оптовая с дистрибуцией, в сумме даёт более трети всех вакансий, что подчёркивает роль Одессы как ключевого торгово-логистического хаба юга страны.

ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству кандидатов
Источник: robota.ua
ТОП сфер деятельности в г. Одесса по количеству кандидатов
Источник: robota.ua

По резюме структура демонстрирует типичный для крупных городов дисбаланс:

  • Студенты и работа без опыта — 26%;
  • Административный персонал, водители, курьеры — 26%;
  • Продажи и клиент-менеджмент — 20%;
  • Торговля — 15%;
  • Маркетинг, реклама и PR — 12%.

Здесь заметно, что кандидаты концентрируются преимущественно в стартовых и административных ролях — именно там, где вакансий меньше всего. Государственный сектор и оборонные структуры, формирующие более половины спроса работодателей, практически не представлены в резюме. 

Маркетинг и PR имеют заметно большую долю среди кандидатов (12%), чем среди вакансий, что создаёт повышенную конкуренцию в этом сегменте.

Таким образом, рынок труда Одессы демонстрирует двойной дисбаланс: в государственном и оборонном секторах наблюдается дефицит желающих, а в торговле и на административных должностях напротив: избыток кандидатов на ограниченное количество мест.

Кого ищут больше всего и кому платят больше?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий
Источник: robota.ua
Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий
Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных вакансий в Одессе традиционно лидируют: продавец (1 063 вакансии), менеджер по продажам (519 вакансий), водитель (770 вакансий), работник склада (586 вакансий) и военнослужащий (1 618 вакансий), в соответствии с общеукраинской тенденцией.

Профессии с наибольшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях
Источник: robota.ua
Профессии с наибольшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях
Источник: robota.ua

Наиболее высокооплачиваемые предложения в Одессе сосредоточены в оборонном секторе и стоматологии. Специалисты оборонных специальностей: старшие стрелки, гранатомётчики, разведчики, стрелки-снайперы традиционно входят в число самых высокооплачиваемых на одесском рынке труда. Им предлагают около 122 000 грн в месяц. Врач-ортодонт может получать несколько меньше: 100 000 грн в месяц.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме
Источник: robota.ua
Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме
Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Одессы выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:

  • менеджер по продажам, 
  • оператор колл-центра, 
  • оператор чата, 
  • продавец, 
  • оператор ввода данных.
Профессии с наибольшей средней зарплатой в опубликованных резюме
Источник: robota.ua
Профессии с наибольшей средней зарплатой в опубликованных резюме
Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, наибольшие запросы формируют специалисты руководящего звена и ведущие IT-разработчики: от 100 000 грн и выше в месяц в зависимости от специализации и опыта.

Сравнение с маем 2025 года

Основные изменения по сравнению с прошлым годом

Рынок труда Одессы в апреле–мае 2025 года демонстрировал следующую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла

  •  около 24 806 грн (на основе 16 298 предложений); 
  • медианная зарплата по резюме — около 20 797 грн (на основе 42 450 кандидатов).
Фото 13 — Средняя зарплата в Одессе в мае 2026: актуальный уровень доходов
Средняя зарплата на одесском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 24 806 грн до 26 157 грн — приблизительно на +5,4%, а по резюме — с 20 797 грн до 24 331 грн, то есть на +17%.

Рост зарплатных ожиданий кандидатов опережает рост предлагаемых работодателями ставок, что свидетельствует о повышении самооценки специалистов и общем росте номинальных зарплат в условиях инфляции и дефицита кадров.

Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua
Количество вакансий на одесском рынке труда по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua

Количество вакансий сократилось: с 16 298 в 2025 году до 13 798 в мае 2026 года — снижение приблизительно на -15,3%. Это согласуется с общеукраинской тенденцией более осторожного планирования найма со стороны работодателей, хотя сезонный фактор в мае частично сдерживает это сокращение.

Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua
Количество кандидатов на одесском рынке труда по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua

Количество кандидатов практически не изменилось: 42 450 в 2025 году против 42 219 в мае 2026 года — снижение менее чем на -0,5%. Это свидетельствует о стабильности предложения труда в городе, несмотря на продолжающуюся войну и общую миграционную нестабильность.

В целом рынок труда Одессы сместился в сторону роста зарплат на фоне умеренного сокращения количества вакансий при практически неизменном количестве кандидатов. Работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию, особенно в административных специальностях и сфере продаж.

