Средняя зарплата в Украине в мае 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда, в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Украины по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ уровня заработных плат в мае 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям.

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата на украинском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

Рынок труда Украины в мае 2026 года функционирует в условиях продолжающейся войны, структурного дефицита кадров и постепенного, но неравномерного роста зарплат. Зарплаты в стране растут неравномерно: IT, оборонный сектор и квалифицированные рабочие специальности существенно тянут средний показатель вверх, тогда как массовые позиции в торговле и сервисе остаются значительно скромнее.

Для среднестатистического украинца реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 26–27 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 20–21 тыс. грн.

При этом разрыв между городами остаётся существенным: Киев со своими 34 000 грн медианы по вакансиям значительно опережает общеукраинский показатель, тогда как большинство областных центров держатся ниже среднего.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Украины в мае 2026 года демонстрирует стабильный, но сдержанный рост зарплат. По данным robota.ua, медианная зарплата в Украине сейчас составляет:

  • 26 784 грн по вакансиям (на основе 316 764 предложений), 
  • 25 183 грн по резюме (на основе 525 598 кандидатов).
Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

В мае рынок традиционно демонстрирует сезонное оживление — работодатели активизируют найм после весенних праздников, а количество новых вакансий в ряде отраслей заметно растёт. Спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество вакансий на украинском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

Количество кандидатов (525 598 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. Соотношение вакансий и резюме (приблизительно 1 к 1,7) указывает на умеренную конкуренцию среди соискателей, хотя в некоторых сферах, в частности в IT и среди квалифицированных рабочих специальностей, дефицит кандидатов сохраняется.

Количество кандидатов на украинском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании помимо зарплаты
Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают украинские работодатели сверх зарплаты:

  • Бонусы и премии — 63 448 вакансий (20,03%);
  • Бесплатное обучение — 50 912 вакансий (16,07%);
  • Скидки сотрудникам — 26 326 вакансий (8,31%);
  • Регулярный пересмотр зарплат — 25 079 вакансий (7,92%);
  • Офис с генератором — 21 384 вакансий (6,75%);
  • Медицинское страхование — 20 679 вакансий (6,53%).

Показательно, что офис с генератором входит в топ-5 преимуществ в целом по Украине: каждый пятнадцатый работодатель считает это конкурентным преимуществом.

Наиболее популярные сферы деятельности в Украине по состоянию на май 2026 года

ТОП сфер деятельности в Украине по количеству вакансий
Источник: robota.ua

Среди вакансий в Украине структура выглядит так:

  • Государственный сектор — 34%;
  • Розничная торговля, ритейл — 25%;
  • Силы обороны Украины — 21%;
  • Промышленность и производство — 11%;
  • Оптовая торговля, дистрибуция, импорт-экспорт — 9%.

Структура вакансий отражает реалии военного времени: государственный сектор и силы обороны вместе формируют более половины всего спроса на рынке труда. Розничная торговля остаётся стабильным работодателем, тогда как промышленность и оптовая торговля формируют скромный, но устойчивый спрос на специалистов.

ТОП сфер деятельности в Украине по количеству кандидатов
Источник: robota.ua

Среди резюме в Украине структура выглядит так:

  • Студенти та робота без досвіду — 27%;
  • Адміністративний персонал, водії, кур'єри — 26%;
  • Торгівля — 17%;
  • Продажі та клієнт-менеджмент — 15%;
  • Логістика, митниця, склад — 15%.

Структура резюме отражает общеукраинские тренды: значительная часть соискателей сосредоточена на стартовых позициях и административных ролях, тогда как торговля и продажи остаются стабильно популярными направлениями среди кандидатов.

Таким образом, рынок труда Украины демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном секторе, обороне и торговле, тогда как кандидаты ориентируются на стартовые позиции, административные роли и сферу продаж. 

В результате госсектор и оборонные структуры сталкиваются с относительно меньшей конкуренцией за кандидата, тогда как в торговле и продажах предложение труда существенно превышает спрос.

Кого ищут больше всего и кому платят больше?

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных вакансий
Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных вакансий в Украине традиционно лидируют военнослужащий (32 156 вакансий), продавец (20 492 вакансии), водитель (15 211 вакансий), работник склада (13 482 вакансии) и водитель на авто фирмы (10 112 вакансий).

Профессии с наибольшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях
Источник: robota.ua

Наиболее высокооплачиваемые предложения в Украине сосредоточены преимущественно в IT-секторе. Так, старший Front-End разработчик может рассчитывать на 181 250 грн в месяц, а старшему Full-Stack разработчику и Sales team leader предлагают по 150 000 грн. Немного меньше предлагают старшему разработчику ASP.NET и Senior .NET-разработчику: по 125 000 грн в месяц.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, которые чаще всего встречаются среди опубликованных резюме 
Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Украины выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на офисные и дистанционные форматы работы:

  • продавец — 84 073 резюме,
  • менеджер по продажам — 64 579 резюме,
  • оператор колл-центра — 49 818 резюме,
  • оператор ввода данных — 40 814 резюме,
  • офис-менеджер — 40 352 резюме.

Именно поэтому наибольшая конкуренция среди кандидатов наблюдается в сферах копирайтинга, чат-поддержки и e-commerce.

Профессии с наибольшей средней зарплатой в опубликованных резюме
Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, наибольшие запросы формируют руководители IT-направлений: около 260 000 грн в месяц. Ведущие программисты запрашивают 150 000 грн в месяц, аналитики-логисты — 125 000 грн в месяц, а ведущий инженер гражданской защиты — 120 000 грн в месяц.

Сравнение с маем 2025 года

Основные изменения по сравнению с прошлым годом

Рынок труда Украины в апреле–мае 2025 года демонстрировал следующую динамику по данным robota.ua:

медианная зарплата по вакансиям составляла 

  • 22 711 грн (на основе 342 570 предложений); 
  • медианная зарплата по резюме — 21 631 грн (на основе 501 050 кандидатов).
Средняя зарплата на украинском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 22 711 грн до 26 784 грн — приблизительно на +16–19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Рост зарплатных ожиданий кандидатов также заметен: с 21 631 грн до 25 183 грн, то есть на +16,4%. Это соответствует общей тенденции роста номинальных зарплат в условиях инфляции и дефицита кадров.

Количество вакансий на украинском рынке труда по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua

Количество вакансий по Украине сократилось: с 342 570 в 2025 году до 316 764 в мае 2026 года — снижение приблизительно на -7,5%. Это свидетельствует о более осторожной кадровой политике работодателей на фоне экономической неопределённости, хотя сезонный фактор в мае частично сдерживает это сокращение.

Количество кандидатов на украинском рынке труда по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua

Количество кандидатов выросло: с 501 050 в 2025 году до 525 598 в мае 2026 года — приблизительно на +4,9%. Это может свидетельствовать о том, что рынок труда стал более конкурентным, а количество людей, ищущих работу, постепенно растёт.

В целом рынок труда Украины в мае 2026 года сместился в сторону роста зарплат на фоне умеренного сокращения количества вакансий при росте числа кандидатов. 

Работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию, особенно в административных специальностях и сфере продаж.

