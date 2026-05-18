Средняя зарплата в Киеве в мае 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда, в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Киева по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ уровня заработных плат в мае 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям.

Средняя зарплата в Киеве

Средняя зарплата на киевском рынке труда по состоянию на май 2026 года

Источник: robota.ua

Зарплаты в городе растут неравномерно. IT-специалисты, финансисты и топ-менеджеры существенно тянут средний показатель вверх, тогда как массовые специальности в торговле и услугах остаются значительно скромнее.

Для рядового киевлянина реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет 30–34 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 23–26 тыс. грн.

При этом Киев остаётся безоговорочным лидером по уровню зарплат среди всех регионов Украины. Разница со среднеукраинским показателем по вакансиям составляет около 20–25%, что по-прежнему стимулирует внутреннюю миграцию специалистов в столицу.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Киева в мае 2026 года демонстрирует устойчивый рост зарплат — несмотря на продолжающуюся войну, столица остаётся главным экономическим магнитом страны с наивысшим уровнем оплаты труда. По данным robota.ua, медианная зарплата в Киеве сейчас составляет:

34 074 грн по вакансиям (на основе более 109 тыс. предложений)

30 031 грн по резюме (на основе более 250 тыс. кандидатов)

По всей стране — 316 764 вакансии и 525 598 кандидатов.

Средняя зарплата на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на май 2026 года

Источник: robota.ua

Как видим, медианная зарплата в вакансиях в Киеве достигла 34 074 грн на основе более 109 тыс. предложений. Увеличение количества вакансий может свидетельствовать как о сезонном оживлении рынка весной, так и о дефиците кадров в ряде сфер, из-за чего работодатели вынуждены активнее конкурировать за работников.

Количество вакансий на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на май 2026 года

Источник: robota.ua

В то же время количество кандидатов в мае оказалось ниже, чем в апреле, хотя уровень зарплат в резюме также остаётся высоким — медиана составляет 30 031 грн на основе более 250 тыс. кандидатов. Одной из причин снижения активности соискателей может быть то, что часть людей уже нашла работу после весеннего оживления рынка.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на май 2026 года

Источник: robota.ua

Кроме того, в тёплый сезон традиционно снижается активность на рынке труда: часть людей откладывает смену работы, переходит к сезонной занятости или берёт паузу в поиске. В результате рынок постепенно смещается в сторону работодателя, который вынужден бороться за меньшее количество доступных кандидатов.

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают киевские работодатели сверх зарплаты:

Бонусы и премии — 26 756 вакансий (24,52%);

Бесплатное обучение — 20 825 вакансий (19,08%);

Офис рядом с метро — 11 806 вакансий (10,82%);

Регулярный пересмотр зарплат — 11 740 вакансий (10,76%);

Офис с генератором — 11 516 вакансий (10,55%);

Скидки сотрудникам — 10 884 вакансий (9,97%).

Показательно, что наличие генератора в офисе остаётся весомым аргументом для кандидатов. Так, каждый десятый работодатель в Киеве считает это конкурентным преимуществом. Это прямой отклик на фактор безопасности и перебои с электроэнергией, которые повлияли на предпочтения соискателей.

Наиболее популярные сферы деятельности в Киеве по состоянию на май 2026 года

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству вакансий

Источник: robota.ua

Среди вакансий в Киеве структура выглядит следующим образом:

Студенты и работа без опыта — 35%

Продажи и клиент-менеджмент — 25%

Административный персонал, водители, курьеры — 17%

IT-сектор — 12%

Маркетинг, реклама и PR — 12%

Это свидетельствует о том, что работодатели больше всего ориентированы на массовый найм на стартовые и сервисные роли, а также на продажи как ключевой драйвер бизнеса. IT и маркетинг остаются стабильными, но не доминируют в структуре вакансий.

ТОП сфер деятельности в г. Киев по количеству кандидатов

Источник: robota.ua

По резюме структура выглядит так:

Студенты и работа без опыта — 30%

Административный персонал, водители, курьеры — 25%

Продажи и клиент-менеджмент — 16%

IT-сектор — 14%

Маркетинг, реклама и PR — 14%

Здесь заметно, что значительная часть кандидатов сосредоточена в административном и сервисном сегменте, а также среди тех, кто ищет стартовую работу без опыта. IT и маркетинг имеют относительно большую долю среди кандидатов, чем среди вакансий, что усиливает конкуренцию в этих сферах.

Таким образом, работодатели активно создают спрос в продажах, сервисе и начальных позициях, тогда как кандидаты чаще концентрируются в более «офисных» и стабильных направлениях или ищут первый опыт. Из-за этого наблюдается дисбаланс, при котором в части сервисных и продажных ролей — дефицит кадров, а в административных и частично IT и маркетинге — высокая конкуренция среди кандидатов.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, наиболее часто встречающиеся среди опубликованных вакансий

Источник: robota.ua

По состоянию на май 2025 года больше всего вакансий предлагают на должность военнослужащих — 9 380 предложений. Далее немало компаний приглашают на должность продавца (6 014 вакансий), работника склада (3 148 вакансий), директора (2 987 вакансий) и водителей (2 977 предложений).

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях

Источник: robota.ua

В то же время наиболее высокооплачиваемые предложения встречаются в вакансиях кузнецов и генеральных директоров (по 200 тыс. грн в месяц). Немного меньше готовы платить представителям IT-сектора:

старший Front-End разработчик — 187 500 грн;

старший разработчик Full-Stack — 150 000 грн.

Также достаточно высокую заработную плату предлагают военным, в частности старший гранатомётчик — 161 250 грн в месяц.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, наиболее часто встречающиеся среди опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Между тем предложение на рынке труда Киева выглядит следующим образом: очень много кандидатов ищут более «офисные» профессии:

менеджер по продажам — 33 585 резюме,

оператор колл-центра — 30 236 резюме,

оператор чата — 26 571 резюме,

оператор ввода данных — 24 408 резюме.

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных резюме

Источник: robota.ua

Что касается оплаты труда, больше всего на сегодняшний день запрашивают руководители направления IT-продуктов: около 240 000 грн в месяц. Немного меньше запросы у ведущих Java-разработчиков — 150 000 грн в месяц, и у аналитиков-логистов — 125 000 грн в месяц.

Сравнение с маем 2025 года

Рынок труда Киева в апреле–мае 2025 года демонстрировал следующую динамику:

28 202 грн по вакансиям (на основе более 114 тыс. предложений)

27 150 грн по резюме (на основе более 236 тыс. кандидатов)

По всей стране это было 342 570 вакансий и 501 050 кандидатов.

Средняя зарплата на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025 года

Источник: robota.ua

Количество вакансий в Киеве несколько уменьшилось: со 114 тыс. в 2025 году до 109 тыс. в 2026 году, что соответствует изменению приблизительно -4,4%.

По Украине также зафиксирован спад: с 342 570 до 316 764 вакансий, то есть около -7,5%. Это может свидетельствовать о частичном охлаждении рынка или более осторожной политике найма со стороны работодателей.

Количество вакансий на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025 года

Источник: robota.ua

Количество кандидатов также возросло. В Киеве показатель поднялся со 236 тыс. в 2025 году до 250 тыс. в 2026 году, что составляет приблизительно +5,9%.

На уровне всей Украины динамика схожа: с 501 050 до 525 598 кандидатов, или около +4,9%. Это может указывать на то, что рынок труда стал более конкурентным, а количество людей, ищущих работу, постепенно растёт.

Количество кандидатов на киевском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025 года

Источник: robota.ua

В целом рынок труда сместился в сторону большей конкуренции среди кандидатов на фоне роста зарплат и умеренного сокращения количества вакансий. Это формирует ситуацию, при которой работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию.

