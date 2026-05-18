Середня зарплата в Києві у травні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по ринку праці , зокрема robota.ua, аби проілюструвати ситуацію на ринку праці Києва станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз рівня заробітних плат у травні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям.

Середня зарплата на київському ринку праці станом на травень 2026 рік

Зарплати в місті ростуть нерівномірно. IT-спеціалісти, фінансисти та топ-менеджери суттєво тягнуть середній показник вгору, тоді як масові спеціальності у торгівлі та послугах залишаються значно скромнішими.

Для пересічного киянина реальна картина виглядає так, що якщо медіана вакансій 30–34 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 23–26 тис. грн.

При цьому Київ залишається беззаперечним лідером за рівнем зарплат серед усіх регіонів України. Різниця з середньоукраїнським показником за вакансіями становить близько 20–25%, що і надалі стимулює внутрішню міграцію спеціалістів до столиці.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Києва у травні 2026 року демонструє стійке зростання зарплат — попри тривалу війну, столиця залишається головним економічним магнітом країни з найвищим рівнем оплати праці. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Києві зараз становить

34 074 грн за вакансіями (на основі понад 109 тис. пропозицій)

та 30 031 грн за резюме (на основі понад 250 тис. кандидатів).

На рівні всієї країни — 316 764 вакансії та 525 598 кандидатів.

Середня зарплата на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

Як бачимо, медіанна зарплата у вакансіях у Києві сягнула 34 074 грн на основі понад 109 тис. пропозицій. Збільшення кількості вакансій може свідчити як про сезонне пожвавлення ринку навесні, так і про дефіцит кадрів у низці сфер, через що роботодавці змушені активніше конкурувати за працівників.

Кількість вакансій на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

Водночас кількість кандидатів у травні виявилась нижчою, ніж у квітні, хоча рівень зарплат у резюме також залишається високим — медіана становить 30 031 грн на основі понад 250 тис. кандидатів. Однією з причин зниження активності шукачів роботи може бути те, що частина людей уже знайшла роботу після весняного пожвавлення ринку.

Кількість кандидатів на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

Крім того, у теплий сезон традиційно зменшується активність на ринку праці: частина людей відкладає зміну роботи, переходить до сезонної зайнятості або бере паузу у пошуку. У результаті ринок поступово зміщується у бік роботодавця, який змушений боротися за меншу кількість доступних кандидатів.

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують київські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 26 756 вакансій (24,52%);

Безкоштовне навчання — 20 825 вакансій (19,08%);

Офіс біля метро — 11 806 вакансій (10,82%);

Регулярний перегляд зарплат — 11 740 вакансій (10,76%);

Офіс з генератором — 11 516 вакансій (10,55%);

Знижки співробітникам — 10 884 вакансій (9,97%).

Показово, що наявність генератора в офісі залишається суттєвим аргументом для кандидатів. Так, кожен десятий роботодавець у Києві вважає це конкурентною перевагою. Це прямий відгук на безпековий фактор та перебої з електроенергією, які вплинули на переваги шукачів роботи.

Найпопулярніші сфери діяльності у Києві станом на травень 2026 року

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості вакансій

Серед вакансій у Києві структура виглядає так:

Студенти та робота без досвіду — 35%,

Продажі та клієнт-менеджмент — 25%,

Адміністративний персонал, водії, кур’єри — 17%,

IT сектор — 12%,

Маркетинг, реклама та PR — 12%.

Це свідчить про те, що роботодавці найбільше орієнтуються на масовий найм у стартових та сервісних ролях, а також на продажі як ключовий драйвер бізнесу. IT та маркетинг залишаються стабільними, але не домінують у структурі вакансій.

ТОП сфер діяльності у м. Київ по кількості кандидатів

А от по резюме структура виглядає так:

Студенти та робота без досвіду — 30%

Адміністративний персонал, водії, кур’єри — 25%

Продажі та клієнт-менеджмент — 16%

IT сектор — 14%

Маркетинг, реклама та PR — 14%

Тут помітно, що значна частина кандидатів зосереджена в адміністративному та сервісному сегменті, а також серед тих, хто шукає стартову роботу без досвіду. IT і маркетинг мають відносно більшу частку серед кандидатів, ніж серед вакансій, що підсилює конкуренцію в цих сферах.

Таким чином, роботодавці активно створюють попит у продажах, сервісі та початкових позиціях, тоді як кандидати частіше концентруються у більш “офісних” та стабільних напрямках або шукають перший досвід. Через це ми спостерігаємо дисбаланс, де у частині сервісних і продажних ролей дефіцит кадрів, а в адміністративних та частково IT і маркетингу висока конкуренція серед кандидатів.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Станом на травень 2025 року найбільше вакансій пропонують на посаду військовослужбовців — 9 380 пропозицій. Далі чимало компаній запрошують на посаду продавця (6014 вакансій), працівника складу (3148 вакансій), директора (2987 вакансій та водіїв (2977 пропозицій).

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Водночас, найбільш високооплачувані пропозиції зустрічаються на вакансіях ковалів та генеральних директорах (по 200 тис. грн на місяць). Трехи менше збираються платити представникам ІТ-сектора:

старший Front-End розробник 187 500 грн;

старший розробник Full-Stack 150 000 грн;

Також досить високу заробітну плату пропонують військовим, зокрема старший гранатометник 161 250 грн на місяць.

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Тим часом, пропозиція на ринку праці у Києві виглядає таким чином, що дуже багато кандидатів шукають більш “офісні” професії:

менеджер з продажів — 33 585 резюме,

оператор колл-центру — 30 236 резюме,

оператор чату — 26 571 резюме,

оператор введення даних — 24 408 резюме.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Щодо оплати праці, то найбільше наразі просять керівники напряму IT-продукції: близько 240 000 грн на місяць. Трохи менші запити у провідних Java-розробників на 150 000 грн на місяць та у аналітиків-логістів: 125 000 грн на місяць.

Порівняння з травнем 2025 року

Основні зміни порівняно з попереднім роком

Ринок праці Києва у квітні- травні 2025 року демонстрував наступну динаміку:

28 202 грн за вакансіями (на основі понад 114 тис. пропозицій)

та 27 150 грн за резюме (на основі понад 236 тис. кандидатів).

На рівні всієї країни це було 342 570 вакансії та 501 050 кандидатів.

Середня зарплата на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Натомість кількість вакансій у Києві дещо зменшилась: з 114 тис. у 2025 році до 109 тис. у 2026 році, що відповідає зміні приблизно -4,4%.

По Україні також зафіксовано спад: з 342 570 до 316 764 вакансій, тобто близько -7,5%. Це може свідчити про часткове охолодження ринку або більш обережну політику найму з боку роботодавців.

Кількість вакансій на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Кількість кандидатів також зросла. У Києві показник піднявся з 236 тис. у 2025 році до 250 тис. у 2026 році, що становить приблизно +5,9%.

На рівні всієї України динаміка подібна: з 501 050 до 525 598 кандидатів, або близько +4,9%. Це може вказувати на те, що ринок праці став більш конкурентним, а кількість людей, які шукають роботу, поступово зростає.

Кількість кандидатів на київському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Загалом ринок праці змістився у бік більшої конкуренції серед кандидатів на фоні зростання зарплат і помірного скорочення кількості вакансій. Це формує ситуацію, де роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців, а шукачі роботи стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію.

