Категория
Работа
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Средняя зарплата во Львове в мае 2026: актуальный уровень доходов

Редакция Delo.ua собрала данные из наиболее авторитетных источников по рынку труда, в частности robota.ua, чтобы проиллюстрировать ситуацию на рынке труда Львова по состоянию на май 2026 года. Смотрите детальный анализ уровня заработных плат в мае 2026 года с актуальными данными по ключевым тенденциям.

Средняя зарплата во Львове

Средняя зарплата на львовском рынке труда по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

Львов остаётся одним из наиболее динамичных рынков труда в Украине — и значительная часть этой динамики объясняется активным притоком релоцированных компаний и IT-специалистов из других регионов. Зарплаты в городе растут, однако неравномерно: технологический и управленческий секторы существенно тянут средний показатель вверх, тогда как торговля, сервис и начальные позиции остаются значительно скромнее.

Для рядового львовянина реальная картина выглядит так: если медиана вакансий составляет около 27 тыс. грн, то после уплаты налогов (18% НДФЛ + 5% военного сбора) на руки остаётся около 20–22 тыс. грн.

При этом Львов постепенно сокращает разрыв с общеукраинскими показателями — прежде всего благодаря росту IT-кластера и переезду бизнесов из пострадавших от войны регионов.

Спрос и предложение на рынке труда

Рынок труда Львова в мае 2026 года демонстрирует стабильный рост зарплат — город остаётся одним из главных деловых центров запада Украины и вторым по экономическому значению после Киева. По данным robota.ua, медианная зарплата во Львове сейчас составляет:

  • 27 418 грн по вакансиям (на основе более 5 777 предложений)
  • 26 183 грн по резюме (на основе более 17 807 кандидатов)
Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

По сравнению с Киевом рынок значительно меньше по объёму, однако демонстрирует устойчивую активность работодателей — особенно в сферах IT, торговли и сервиса.

Количество вакансий на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

Количество кандидатов (17 807 резюме) свидетельствует о достаточно насыщенном рынке предложения труда. В тёплый сезон традиционно наблюдается некоторое снижение активности соискателей: часть людей переходит к сезонной занятости, откладывает смену работы или берёт паузу в поиске. В то же время спрос со стороны работодателей остаётся стабильным, что формирует умеренно конкурентную среду.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на май 2026 года
Источник: robota.ua

Какие дополнительные бонусы и поощрения предлагают компании

Что предлагают компании помимо зарплаты
Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных дополнительных условий, которые предлагают львовские работодатели сверх зарплаты:

  • Бонусы и премии — 1 126 вакансий (19,51%);
  • Бесплатное обучение — 878 вакансий (15,21%);
  • Скидки сотрудникам — 525 вакансий (9,10%);
  • Регулярный пересмотр зарплат — 459 вакансий (8,22%);
  • Корпоративные мероприятия — 411 вакансий (7,95%);
  • Офис с генератором — 336 вакансий (5,82%).

Показательно, что наличие генератора в офисе остаётся весомым аргументом и для львовских работодателей: каждый шестнадцатый из них считает это конкурентным преимуществом. Это прямое отражение фактора безопасности и перебоев с электроэнергией, которые повлияли на приоритеты соискателей по всей Украине.

Наиболее популярные сферы деятельности во Львове по состоянию на май 2026 года

ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству вакансий
Источник: robota.ua

Среди вакансий во Львове структура выглядит следующим образом:

  • Государственный сектор — 35%,
  • Розничная торговля и ритейл — 25%,
  • Гостиницы, рестораны и развлекательные комплексы — 10%,
  • Оптовая торговля, дистрибуция — 14%,
  • Оборонный сектор — 16%.
ТОП сфер деятельности в г. Львов по количеству кандидатов 
Источник: robota.ua

По резюме структура выглядит следующим образом:

  • Административный персонал, водители и курьеры — 26%,
  • Работа для студентов и без опыта — 28%,
  • Сфера продаж и клиент-менеджмента — 20%,
  • Торговля — 12%,
  • Маркетинг и реклама — 14%.

Рынок труда Львова демонстрирует структурный дисбаланс: работодатели формируют спрос преимущественно в государственном (35%) и оборонном (16%) секторах, тогда как кандидаты концентрируются на стартовых позициях и административных ролях. 

Так, в государственном и оборонном секторе конкуренция за кандидата относительно невысока, а в сегментах сервиса и массовых профессий предложение труда существенно превышает спрос.

Кого больше всего ищут и кому больше платят?

Профессии, наиболее часто встречающиеся среди опубликованных вакансий
Источник: robota.ua

Среди наиболее популярных вакансий во Львове сейчас лидируют: военнослужащий (466 вакансий), водитель (393 вакансии), продавец (371 вакансия) и работник склада (238 вакансий). Также заметен спрос на водителей для автомобилей компаний: 230 вакансий.

Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных вакансиях
Источник: robota.ua

Наиболее высокооплачиваемые предложения во Львове сосредоточены в оборонном секторе, строительстве и рекрутинге. Так, старшему разведчику предлагают зарплату около 100 000 грн в месяц, как и каменщику. Финансовому директору компании готовы платить 93 000 грн, ведущий рекрутер может рассчитывать на зарплату 83 000 грн, а рихтовщику предлагают 80 000 грн.

Что предлагают кандидаты и сколько хотят получать

Профессии, наиболее часто встречающиеся среди опубликованных резюме 
Источник: robota.ua

Предложение на рынке труда Львова выглядит следующим образом: значительная часть кандидатов ориентируется на «офисные» и дистанционные форматы работы:

  • менеджер по продажам,
  • оператор колл-центра,
  • оператор чата,
  • оператор ввода данных.
Профессии с наивысшей средней зарплатой в опубликованных резюме 
Источник: robota.ua

Что касается зарплатных ожиданий, наибольшие запросы традиционно формируют специалисты руководящего звена и разработчики IT-продуктов: от 100 000–160 000 грн в месяц.

Сравнение с маем 2025 года

Основные изменения по сравнению с прошлым годом

Рынок труда Львова в апреле–мае 2025 года демонстрировал следующую динамику по данным robota.ua:

  • медианная зарплата по вакансиям составляла около 23 000–24 000 грн (на основе около 19 тыс. предложений);
  • медианная зарплата по резюме — около 23 000 грн (на основе около 48–50 тыс. кандидатов).
Средняя зарплата на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua

Таким образом, медианная зарплата по вакансиям выросла с 23 000–24 000 грн до 27 418 грн — приблизительно на 14–19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует общеукраинской тенденции роста номинальных зарплат на фоне инфляции и дефицита кадров.

Количество вакансий на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua

Количество вакансий во Львове существенно сократилось: с около 19 тыс. в 2025 году до 5 777 в мае 2026 года. Это может свидетельствовать как о более осторожной политике найма со стороны работодателей, так и о сезонном сужении активного размещения объявлений в мае.

Количество кандидатов на львовском рынке труда по вакансиям и резюме по состоянию на II квартал 2025 года
Источник: robota.ua

Количество кандидатов также заметно сократилось: с 48–50 тыс. в 2025 году до 17 807 в мае 2026 года. В то же время соотношение вакансий и резюме остаётся примерно одинаковым, что свидетельствует о сохранении относительного баланса между спросом и предложением на рынке труда.

В целом рынок труда Львова сместился в сторону роста зарплат на фоне сокращения общего количества активных участников рынка. Работодатели повышают оплату труда, чтобы удерживать и привлекать специалистов в условиях дефицита кадров, а соискатели сталкиваются с более высокой конкуренцией за каждую позицию — особенно в IT и административных специальностях.

