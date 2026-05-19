Середня зарплата у Львові у травні 2026: актуальний рівень доходів
Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по ринку праці, зокрема robota.ua, аби проілюструвати ситуацію на ринку праці Львова станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз рівня заробітних плат у травні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям.
Середня зарплата у Львові
Львів залишається одним із найдинамічніших ринків праці в Україні — і значна частина цієї динаміки пояснюється активним припливом релокованих компаній та IT-спеціалістів із інших регіонів. Зарплати у місті ростуть, однак нерівномірно: технологічний та управлінський сектори суттєво тягнуть середній показник угору, тоді як торгівля, сервіс і початкові позиції залишаються значно скромнішими.
Для пересічного львів'янина реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 27 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 20–22 тис. грн.
При цьому Львів поступово скорочує розрив із загальноукраїнськими показниками — насамперед завдяки зростанню IT-кластера та переїзду бізнесів із постраждалих від війни регіонів.
Попит і пропозиція на ринку праці
Ринок праці Львова у травні 2026 року демонструє стабільне зростання зарплат — місто залишається одним із головних ділових центрів заходу України та другим за економічним значенням після Києва. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Львові зараз становить:
- 27 418 грн за вакансіями (на основі понад 5 777 пропозицій)
- 26 183 грн за резюме (на основі понад 17 807 кандидатів)
Порівняно з Києвом ринок значно менший за обсягом, однак демонструє стійку активність роботодавців — особливо у сферах IT, торгівлі та сервісу.
Кількість кандидатів (17 807 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. У теплий сезон традиційно спостерігається певне зниження активності шукачів: частина людей переходить до сезонної зайнятості, відкладає зміну роботи або бере паузу у пошуку. Водночас попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.
Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії
Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують львівські роботодавці понад зарплату:
- Бонуси та премії — 1 126 вакансій (19,51%);
- Безкоштовне навчання — 878 вакансій (15,21%);
- Знижки співробітникам — 525 вакансій (9,10%);
- Регулярний перегляд зарплат — 459 вакансій (8,22%);
- Корпоративні заходи — 411 вакансій (7,95 %);
- Офіс з генератором — 336 вакансій (5,82%).
Показово, що наявність генератора в офісі залишається вагомим аргументом і для львівських роботодавців: кожен шістнадцятий із них вважає це конкурентною перевагою. Це пряме відображення безпекового фактора та перебоїв з електроенергією, які вплинули на пріоритети шукачів роботи по всій Україні.
Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на травень 2026 року
Серед вакансій у Львові структура виглядає так:
- державний сектор — 35%,
- роздрібна торгівля та рітейл — 25%,
- готелі, ресторани та розважальні комплекси — 10%,
- оптова торгівля, дистрибуція — 14%,
- оборонний сектор — 16%.
А от по резюме структура виглядає наступним чином:
- адміністративний персонал, водії та кур’єри — 26%,
- робота для студентів та без досвіду — 28%,
- сфера продажів та клієнт-менеджменту — 20%,
- торгівля — 12%,
- маркетинг та реклама — 14%.
Ринок праці Львова демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному (35%) та оборонному (16%) секторах, тоді як кандидати концентруються на стартових позиціях і адміністративних ролях.
Так, в державному та оборонному секторі конкуренція за кандидата відносно невисока, а в сегментах сервісу і масових професій пропозиція праці суттєво перевищує попит.
Кого найбільше шукають і кому більше платять?
Серед найпопулярніших вакансій у Львові наразі лідирують: військовослужбовець (466 вакансій), водій (393 вакансії), продавець (371 вакансія) та працівник складу (238 вакансій). Також помітний попит на водіїв, що мають водити авто компаній: 230 вакансій.
Найбільш високооплачувані пропозиції у Львові зосереджені секторі оборони, будівництві та рекрутингу. Так, старшому розвіднику пропонують зарплату у під 100 000 грн на місяць, як і муляр. Фінансовому директору компанії готові платити 93 000 грн, провідний рекрутер може розраховувати на зарплату 83 000 грн, а рихтувальнику пропонують 80 000 грн..
Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати
Пропозиція на ринку праці Львова виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:
- менеджер з продажу,
- оператор колл-центру,
- оператор чату,
- оператор введення даних.
Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити традиційно формують фахівці керівної ланки та розробники IT-продуктів: від 100 000–160 000 грн на місяць.
Порівняння з травнем 2025 року
Основні зміни порівняно з попереднім роком
Ринок праці Львова у квітні–травні 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:
- медіанна зарплата за вакансіями становила близько 23 000–24 000 грн (на основі близько 19 тис. пропозицій);
- медіанна зарплата за резюме — близько 23 000 грн (на основі близько 48–50 тис. кандидатів).
Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях зросла з 23 000–24 000 грн до 27 418 грн — приблизно на 14–19% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що відповідає загальноукраїнській тенденції зростання номінальних зарплат на тлі інфляції та дефіциту кадрів.
Кількість вакансій у Львові суттєво скоротилась: з близько 19 тис. у 2025 році до 5 777 у травні 2026 року. Це може свідчити як про більш обережну політику найму з боку роботодавців, так і про сезонне звуження активного розміщення оголошень у травні.
Кількість кандидатів також помітно скоротилась: з 48–50 тис. у 2025 році до 17 807 у травні 2026 року. Водночас співвідношення вакансій і резюме залишається приблизно однаковим, що свідчить про збереження відносного балансу між попитом і пропозицією на ринку праці.
Загалом ринок праці Львова змістився у бік зростання зарплат на фоні скорочення загальної кількості активних учасників ринку. Роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію, особливо в IT та адміністративних спеціальностях.
