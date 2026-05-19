Середня зарплата у Львові у травні 2026: актуальний рівень доходів

Редакція Delo.ua зібрала дані з найбільш авторитетних джерел по ринку праці, зокрема robota.ua, аби проілюструвати ситуацію на ринку праці Львова станом на травень 2026 року. Дивіться детальний аналіз рівня заробітних плат у травні 2026 року з актуальними даними по ключовим тенденціям.

Середня зарплата у Львові

Джерело: robota.ua

Львів залишається одним із найдинамічніших ринків праці в Україні — і значна частина цієї динаміки пояснюється активним припливом релокованих компаній та IT-спеціалістів із інших регіонів. Зарплати у місті ростуть, однак нерівномірно: технологічний та управлінський сектори суттєво тягнуть середній показник угору, тоді як торгівля, сервіс і початкові позиції залишаються значно скромнішими.

Для пересічного львів'янина реальна картина виглядає так: якщо медіана вакансій становить близько 27 тис. грн, то після сплати податків (18% ПДФО + 5% військового збору) на руки залишається близько 20–22 тис. грн.

При цьому Львів поступово скорочує розрив із загальноукраїнськими показниками — насамперед завдяки зростанню IT-кластера та переїзду бізнесів із постраждалих від війни регіонів.

Попит і пропозиція на ринку праці

Ринок праці Львова у травні 2026 року демонструє стабільне зростання зарплат — місто залишається одним із головних ділових центрів заходу України та другим за економічним значенням після Києва. За даними robota.ua, медіанна зарплата у Львові зараз становить:

27 418 грн за вакансіями (на основі понад 5 777 пропозицій)

26 183 грн за резюме (на основі понад 17 807 кандидатів)

Середня зарплата на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

Порівняно з Києвом ринок значно менший за обсягом, однак демонструє стійку активність роботодавців — особливо у сферах IT, торгівлі та сервісу.

Кількість вакансій на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

Кількість кандидатів (17 807 резюме) свідчить про достатньо насичений ринок пропозиції праці. У теплий сезон традиційно спостерігається певне зниження активності шукачів: частина людей переходить до сезонної зайнятості, відкладає зміну роботи або бере паузу у пошуку. Водночас попит з боку роботодавців залишається стабільним, що формує помірно конкурентне середовище.

Кількість кандидатів на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на травень 2026 рік

Які додаткові бонуси та заохочення пропонують компанії

Що пропонують компанії крім зарплати

Серед найпопулярніших додаткових умов, які пропонують львівські роботодавці понад зарплату:

Бонуси та премії — 1 126 вакансій (19,51%);

Безкоштовне навчання — 878 вакансій (15,21%);

Знижки співробітникам — 525 вакансій (9,10%);

Регулярний перегляд зарплат — 459 вакансій (8,22%);

Корпоративні заходи — 411 вакансій (7,95 %);

Офіс з генератором — 336 вакансій (5,82%).

Показово, що наявність генератора в офісі залишається вагомим аргументом і для львівських роботодавців: кожен шістнадцятий із них вважає це конкурентною перевагою. Це пряме відображення безпекового фактора та перебоїв з електроенергією, які вплинули на пріоритети шукачів роботи по всій Україні.

Найпопулярніші сфери діяльності у Львові станом на травень 2026 року

ТОП сфер діяльності у м. Львів по кількості вакансій

Серед вакансій у Львові структура виглядає так:

державний сектор — 35%,

роздрібна торгівля та рітейл — 25%,

готелі, ресторани та розважальні комплекси — 10%,

оптова торгівля, дистрибуція — 14%,

оборонний сектор — 16%.

ТОП сфер діяльності у м. Львів по кількості кандидатів

А от по резюме структура виглядає наступним чином:

адміністративний персонал, водії та кур’єри — 26%,

робота для студентів та без досвіду — 28%,

сфера продажів та клієнт-менеджменту — 20%,

торгівля — 12%,

маркетинг та реклама — 14%.

Ринок праці Львова демонструє структурний дисбаланс: роботодавці формують попит переважно у державному (35%) та оборонному (16%) секторах, тоді як кандидати концентруються на стартових позиціях і адміністративних ролях.

Так, в державному та оборонному секторі конкуренція за кандидата відносно невисока, а в сегментах сервісу і масових професій пропозиція праці суттєво перевищує попит.

Кого найбільше шукають і кому більше платять?

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих вакансій

Серед найпопулярніших вакансій у Львові наразі лідирують: військовослужбовець (466 вакансій), водій (393 вакансії), продавець (371 вакансія) та працівник складу (238 вакансій). Також помітний попит на водіїв, що мають водити авто компаній: 230 вакансій.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих вакансіях

Найбільш високооплачувані пропозиції у Львові зосереджені секторі оборони, будівництві та рекрутингу. Так, старшому розвіднику пропонують зарплату у під 100 000 грн на місяць, як і муляр. Фінансовому директору компанії готові платити 93 000 грн, провідний рекрутер може розраховувати на зарплату 83 000 грн, а рихтувальнику пропонують 80 000 грн..

Що пропонують кандидати та скільки хочуть отримувати

Професії, які найчастіше зустрічаються серед опублікованих резюме

Пропозиція на ринку праці Львова виглядає наступним чином: значна частина кандидатів орієнтується на «офісні» та дистанційні формати роботи:

менеджер з продажу,

оператор колл-центру,

оператор чату,

оператор введення даних.

Професії з найвищою середньою зарплатою в опублікованих резюме

Щодо зарплатних очікувань, найвищі запити традиційно формують фахівці керівної ланки та розробники IT-продуктів: від 100 000–160 000 грн на місяць.

Порівняння з травнем 2025 року

Основні зміни порівняно з попереднім роком

Ринок праці Львова у квітні–травні 2025 року демонстрував таку динаміку за даними robota.ua:

медіанна зарплата за вакансіями становила близько 23 000–24 000 грн (на основі близько 19 тис. пропозицій);

медіанна зарплата за резюме — близько 23 000 грн (на основі близько 48–50 тис. кандидатів).

Середня зарплата на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Таким чином, медіанна зарплата у вакансіях зросла з 23 000–24 000 грн до 27 418 грн — приблизно на 14–19% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що відповідає загальноукраїнській тенденції зростання номінальних зарплат на тлі інфляції та дефіциту кадрів.

Кількість вакансій на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Кількість вакансій у Львові суттєво скоротилась: з близько 19 тис. у 2025 році до 5 777 у травні 2026 року. Це може свідчити як про більш обережну політику найму з боку роботодавців, так і про сезонне звуження активного розміщення оголошень у травні.

Кількість кандидатів на львівському ринку праці за вакансіями та резюме станом на II квартал 2025 рік

Кількість кандидатів також помітно скоротилась: з 48–50 тис. у 2025 році до 17 807 у травні 2026 року. Водночас співвідношення вакансій і резюме залишається приблизно однаковим, що свідчить про збереження відносного балансу між попитом і пропозицією на ринку праці.

Загалом ринок праці Львова змістився у бік зростання зарплат на фоні скорочення загальної кількості активних учасників ринку. Роботодавці підвищують оплату праці, щоб утримувати та залучати фахівців в умовах дефіциту кадрів, а шукачі стикаються з вищою конкуренцією за кожну позицію, особливо в IT та адміністративних спеціальностях.

