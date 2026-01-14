Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Наличный курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Отопление в Киеве: около 400 домов еще – без тепла

батарея отопления, рука
Аварийные отключения тепла продолжаются в нескольких районах / Freepik

В Киеве без отопления остаются около 400 домов. Основная часть объектов расположена в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Отопление в Киеве

По его словам, в Киеве ситуация с теплоснабжением остается относительно контролируемой, по каждому дому и микрорайону, которые без отопления, сформированы отдельные планы работ.

В частности, городские власти ожидают постепенного количественного прогресса по подключению домов к теплу. В то же время из-за рисков повторных обстрелов и новых повреждений работы усложняются.

Пантелеев также сообщил, что из-за критической ситуации энергетики были вынуждены предпринять беспрецедентные меры — временно остановить систему централизованного теплоснабжения в около 6 тысяч домов. При температуре ниже минус 10 градусов был проведен ливень теплоносителя, чего раньше в истории городских систем отопления не происходило.

По словам чиновника, к таким действиям готовились заранее и проводили специальное обучение. Это позволило оперативно остановить систему и впоследствии возобновить ее работу, хотя при низких температурах такие процессы особенно сложны.

Напомним, в Киеве и Киевской области из-за сетевых ограничений временно не действуют обнародованные графики почасовых отключений электроэнергии.

С 13 января после очередного российского обстрела в столице были введены экстренные отключения, в результате чего без теплоснабжения оставались около 500 домов.

Ранее Свириденко сообщала, что сложная ситуация с энергетикой в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.

Автор:
Ольга Опенько