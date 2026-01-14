Запланована подія 2

В Киеве и области графики отключения света не діють: какая ситуация в других регионах

электроэнергия
Продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак врага / Правительственный портал

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Постоянные атаки России на энергетические объекты и сложные погодные условия приводят к вынужденному применению ограничений электроснабжения на всей территории страны.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, самой сложной остается ситуация в столичном регионе.

Некрасов рассказал, что в Киеве и Киевской области операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, поэтому ранее обнародованные графики почасовых отключений временно бездействуют.

"Возвращение к прогнозируемым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия", - подчеркнул министр.

Он добавил, что также определенные ограничения, как и в предыдущие недели, сохраняются в Одесской области. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы после предварительных атак врага.

Кроме того, на Днепропетровщине в результате ночных атак было обесточено 74 тысячи потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставалось более 40 тысяч абонентов.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

Некрасов напомнил, что в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов.

Заметим, что ситуация с энергообеспечением Киева значительно ухудшилась. После последних атак правый берег столицы оказался в таком же затруднительном положении, как и левый — сейчас весь город находится в режиме экстренных отключений света. Работы по восстановлению теплоснабжения в дома продолжаются круглосуточно.

Автор:
Светлана Манько