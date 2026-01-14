У Києві та області графіки відключення світла не діють: яка ситуація в інших регіонах

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень електропостачання на всій території країни.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив в.о. міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні.

Некрасов розповів, що у Києві та Київській області операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, тому раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

"Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, попри складні погодні умови", - підкреслив міністр.

Він додав, що також певні обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Крім того, на Дніпропетровщині внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів. Станом на ранок без електропостачання залишалися понад 40 тисяч абонентів.

Через несприятливі погодні умови знеструмлені 12 населених пунктів у Чернігівській та Київській областях.

Некрасов нагадав, що у більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах високого рівня споживання під час морозів.

Зауважимо, ситуація з енергозабезпеченням Києва значно погіршилася. Після останніх атак правий берег столиці опинився у такому ж складному становищі, як і лівий — наразі усе місто перебуває в режимі екстрених відключень світла. Роботи з відновлення теплопостачання до будинків тривають цілодобово.