В отдельных регионах Украины вынужденно действуют аварийные отключения электроэнергии

30 января по всей Украине действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса. В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах.

Графики отключений

Некрасов отметил, что в Киеве и в Киевской области сохраняется дефицит мощностей. С 29 января оператор системы распределения в столице применяет временные графики в соответствии с имеющимся объемом доступной мощности.

По всей стране действуют графики повременных отключений, а также графики ограничения мощности для бизнеса. В отдельных регионах из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

По данным Минэнерго, из-за непогоды без электроснабжения остаются более 270 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме, в том числе в сложных условиях.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в материале Delo.ua.