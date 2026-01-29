Индивидуальные для каждого дома: Киев переходит на временные графики отключения света – ДТЭК

29 января Киев переходит на временные графики отключения света вместо экстренных, продолжавшихся более двух недель после российских обстрелов. Графики будут индивидуальны для каждого дома и могут быть корректированы в зависимости от ситуации с энергетикой в стране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в ДТЭК.

Что важно знать

Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Для каждого дома будет свой график. Их можно будет посмотреть в чат- боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

В ДТЭК отметили, что в первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе.

В то же время, в компании предупредили, что ситуация в энергосистеме остается сложной и в случае ухудшения ситуации столица вернется к экстренным отключениям. И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, Киев сможет вернуться к привычным графикам с очередями.

Обновлены временные графики

Как сообщил гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко, графики позволят хоть немного планировать свое время.

"Чтобы узнать свой - заходите на сайт YASNO или ДТЭК Киевские электросети, вводите свой адрес и проверяйте. Обязательно сделайте это, потому что очереди, которыми пользовались раньше, теперь не актуальны", - отметил он.

Коваленко добавил, что в моменте может что-то не совпадать, что-то может случиться и объяснил, что перестроенной системе нужно время на стабилизацию и исправление ошибок.

Ситуация в столице

20 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление и вода .

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.

В то же время, в правительстве обещали, что ситуация улучшится в ближайшее время, если не будет новых массированных атак, и уверяли, что энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым. графиков отключения электроэнергии

Киев из-за очень сложной ситуации в энергетике готовится к реагированию на разные сценарии развития событий. Мэр столицы Виталий Кличко советует жителям сделать запас продуктов, воды, необходимых лекарств, а тем, кто имеет варианты уехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не исключать их.