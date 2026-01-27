Аварийные отключения в Киеве: в КГГА рассказали, почему наружное освещение может включаться днем

При аварийных и стабилизационных отключениях электроэнергии в столице наружное освещение может включаться в дневное время.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

О внешнем освещении Киева

"Такие случаи связаны со сбоями в работе телемеханического оборудования системы управления внешним освещением города, которые могут возникать из-за нестабильного электроснабжения", - говорится в сообщении.

После обнаружения неисправности специалисты предприятия пытаются удаленно перенастроить оборудование и синхронизировать данные с центральным сервером. Если устранить сбой дистанционно невозможно, на место выезжает аварийная бригада. Из-за этого выключение освещения может происходить с задержкой.

Предприятие уверяет, что делает все возможное для стабильной работы сетей наружного освещения столицы даже при ограниченном электроснабжении.

Жителей Киева просят сообщать о случаях, когда уличное освещение работает днем.

Ситуация со светом

20 января из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры в части районов Киева исчезло отопление и вода .

Вместо стабилизационных отключений киевляне с начала января столкнулись с непрогнозируемыми аварийными отключениями электроэнергии на многие часы.

Виталий Кличко заявил, что электроэнергии не хватает даже для критической инфраструктуры столицы.