Аварійні відключення в Києві: у КМДА розповіли, чому зовнішнє освітлення може вмикатися вдень

LED-світильники, освітлення, ліхтарі.
У Києві зовнішнє освітлення може працювати вдень / Pixabay

Під час аварійних та стабілізаційних відключень електроенергії у столиці зовнішнє освітлення може включатися в денний час.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби КМДА.

Про зовнішнє освітлення Києва

"Такі випадки пов’язані зі збоями в роботі телемеханічного обладнання системи керування зовнішнім освітленням міста, що можуть виникати через нестабільне електропостачання",- йдеться в повідомленні.

Після виявлення несправності фахівці підприємства намагаються віддалено переналаштувати обладнання та синхронізувати дані із центральним сервером. Якщо ж усунути збій дистанційно неможливо, на місце виїжджає аварійна бригада. Через це вимкнення освітлення може відбуватися з затримкою.

Підприємство запевняє, що робить усе можливе для стабільної роботи мереж зовнішнього освітлення столиці навіть за умов обмеженого електропостачання.

Жителів Києва просять повідомляти про випадки, коли вуличне освітлення працює вдень.

Ситуація зі світлом

20 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода

 Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

Віталій Кличко заявив, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Автор:
Ольга Опенько