Індивідуальні для кожного будинку: Київ переходить на тимчасові графіки відключення світла – ДТЕК

29 січня Київ переходить на тимчасові графіки відключення світла замість екстрених, які тривали понад два тижні після російських обстрілів. Графіки будуть індивідуальні для кожного будинку й можуть коригуватися залежно від ситуації з енергетикою в країні.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у ДТЕК.

Що важливо знати

Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив'язані до черг (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

Для кожного будинку буде свій графік. Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

У ДТЕК наголосили, що в перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі.

Водночас, у компанії застерегли, що ситуація в енергосистемі залишається складною і в разі погіршення ситуації столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то Київ зможе повернутись до звичних графіків з чергами.

Оновлені тимчасові графіки

Як повідомив гендиректор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко, графіки дадуть змогу хоч трохи планувати свій час.

"Щоб дізнатися свій - заходьте на сайт YASNO чи ДТЕК Київські електромережі, вводьте свою адресу та перевіряйте. Обов'язково зробіть це, тому що черги, якими користувалися раніше, тепер не актуальні", - зазначив він.

Коваленко додав, що в моменті може щось не співпадати, щось може трапитись і пояснив, що перебудованій системі треба час на стабілізацію і виправлення помилок.

Ситуація в столиці

20 січня через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва зникло опалення та вода.

Замість стабілізаційних відключень кияни з початку січня зіткнулися з непрогнозованими аварійними вимкненнями електроенергії на багато годин.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що електроенергії не вистачає навіть для критичної інфраструктури столиці.

Водночас в уряді обіцяли, що ситуація поліпшиться найближчим часом, якщо не буде нових масованих атак, та запевняли, що енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключення електроенергії.

Київ через дуже складну ситуацією в енергетиці готується до реагування на різні сценарії розвитку подій. Міський голова столиці Віталій Кличко радить мешканцям зробити запас продуктів, води, необхідних ліків, а тим, хто має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидати їх.