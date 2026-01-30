В окремих регіонах України вимушено діють аварійні відключення електроенергії

30 січня по всій Україні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

Графіки відключень

Некрасов зауважив, що у Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. З 29 січня оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки відповідно до наявного обсягу доступної потужності.

По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для бізнесу. В окремих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

За даними Міненерго, через негоду без електропостачання залишаються понад 270 населених пунктів в Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі, зокрема в складних умовах.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.