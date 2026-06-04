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Разработчики представили Mamay AI: что умеет новый украинский чат-бот

искусственный интеллект
Украинская ИИ-модель нового поколения стала доступна бесплатно / Depositphotos

Институт компьютерных наук и искусственного интеллекта INSAIT представил новую версию украинской языковой модели MamayLM v2.0 и бесплатный чат-бот Mamay AI. Разработчики заявляют об улучшении производительности и поддержки украинского языка, однако во время тестирования сервис продемонстрировал проблемы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Dev.

Вышла новая украинская ИИ-модель

Новое семейство моделей построено на архитектуре Gemma 3 от Google и доступно в версиях из 12 и 27 млрд параметров. По словам разработчиков, модель MamayLM 27B является крупнейшей языковой моделью, адаптированной для украинского языка. При создании новой версии команда учла отзывы пользователей первого поколения модели и применила новые методы настройки, которые должны улучшить качество работы на украинском языке.

Одновременно с обновлением моделей заработал публичный чат-бот Mamay AI. Сервис поддерживает работу с текстом, изображениями и аудио, имеет встроенный поиск в интернете, функцию пошагового рассуждения и возможность анализа больших документов. Платформа работает на технологическом стеке INSAIT, который также используется для национального чат-бота BgGPT в Болгарии.

Для украинских организаций разработчики предлагают бесплатный локальный хостинг моделей и прямой доступ к API по запросу упростить интеграцию искусственного интеллекта в государственные и корпоративные сервисы.

Впрочем, первые испытания Mamay AI обнаружили ряд недостатков. Во время тестирования журналистами чат-бот демонстрировал проблемы с генерацией текстов на украинском языке: пропускал отдельные буквы и слова, а подобные ошибки были и в англоязычных ответах. Несмотря на заявленные улучшения, качество работы сервиса требует доработки.

Первую версию украиноязычной модели MamayLM представили в 2025 году. За это время ее загрузили более 54 тысяч раз, а саму технологию интегрировали в ряд коммерческих и некоммерческих ИТ-проектов.

Напомним, в мобильное приложение "Дія" внедрили ИИ-агента на базе модели Gemini. Государство переходит к концепции Agentic State, когда персональный ассистент не просто консультирует, а проактивно посылает уведомления о штрафах и самостоятельно генерирует выписки о местожительстве для взрослых и детей, причем все данные обрабатываются в защищенном внутреннем периметре без передачи в общую сеть.

Автор:
Ольга Опенько