Розробники представили Mamay AI: що вміє новий український чат-бот

Інститут комп’ютерних наук та штучного інтелекту INSAIT представив нову версію української мовної моделі MamayLM v2.0 та безкоштовний чат-бот Mamay AI. Розробники заявляють про покращену продуктивність і підтримку української мови, однак під час тестування сервіс продемонстрував проблеми.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Dev.

Вийшла нова українська ШІ-модель

Нове сімейство моделей побудоване на архітектурі Gemma 3 від Google та доступне у версіях із 12 і 27 млрд параметрів. За словами розробників, модель MamayLM 27B наразі є найбільшою мовною моделлю, адаптованою для української мови. Під час створення нової версії команда врахувала відгуки користувачів щодо першого покоління моделі та застосувала нові методи налаштування, які мають покращити якість роботи українською мовою.

Одночасно з оновленням моделей запрацював публічний чат-бот Mamay AI. Сервіс підтримує роботу з текстом, зображеннями та аудіо, має вбудований пошук в інтернеті, функцію покрокового міркування та можливість аналізувати великі документи. Платформа працює на технологічному стеку INSAIT, який також використовується для національного чат-бота BgGPT у Болгарії.

Для українських організацій розробники пропонують безкоштовний локальний хостинг моделей та прямий доступ до API за запитом, що має спростити інтеграцію штучного інтелекту в державні та корпоративні сервіси.

Втім, перші випробування Mamay AI виявили низку недоліків. Під час тестування журналістами чат-бот демонстрував проблеми з генерацією текстів українською мовою: пропускав окремі літери та слова, а подібні помилки траплялися і в англомовних відповідях. Попри заявлені покращення, якість роботи сервісу наразі потребує доопрацювання.

Першу версію україномовної моделі MamayLM представили у 2025 році. За цей час її завантажили понад 54 тисячі разів, а саму технологію інтегрували в низку комерційних та некомерційних ІТ-проєктів.

Нагадаємо, у мобільний застосунок "Дія" впровадили ШІ-агента на базі моделі Gemini. Держава переходить до концепції Agentic State, коли персональний асистент не просто консультує, а проактивно надсилає сповіщення про штрафи та самостійно генерує витяги про місце проживання для дорослих та дітей, причому всі дані обробляються у захищеному внутрішньому периметрі без передачі у загальну мережу.