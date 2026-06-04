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"Леса Украины" уплатили более 9 млрд грн налогов с начала года

гривны
Предприятие вошло в лидеры госкомпаний по дивидендам / Depositphotos

ГП "Леса Украины" за первые пять месяцев 2026 года почти вдвое увеличило уплату налогов и дивидендов в бюджеты всех уровней — общая сумма поступлений превысила 9 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Налоговые поступления от "Лесов Украины"

Рост объемов налоговых поступлений в 2026 году, прежде всего, связан с увеличением дивидендов, которые предприятие перечисляет государству как часть чистой прибыли.

За январь-май 2026 сумма уплаченных дивидендов составила 3,5 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2025 года - 1,3 млрд грн.

Также выросли поступления от налога на добавленную стоимость: в этом году они увеличились с 1,5 млрд грн до 2,1 млрд грн.

Кроме того, поступления в местные бюджеты составили 1,2 млрд грн. Это связано, в частности, с повышением зарплат работников производственного подразделения, что привело к увеличению уплаты налога на доходы физических лиц.

В целом, за первые пять месяцев 2026 года предприятие перечислило в государственный и местные бюджеты почти на 4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ГП "Леса Украины" также отмечают, что по итогам 2025 года предприятие вошло в тройку крупнейших государственных компаний по объему уплаченных дивидендов.

Ранее сообщалось, что ГП "Леса Украины" начало подготовку к следующему отопительному сезону, запланировав для нужд населения и социальной сферы на 400 тыс. м³ дров больше, чем в прошлом.

Автор:
Ольга Опенько