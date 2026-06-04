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В Украине создадут единую цифровую систему для контроля за госинвестициями: как это будет работать

Гривны
В Украине создадут экосистему, объединяющую DREAM, Prozorro и Казначейство / Depositphotos

Кабмин принял распоряжение об одобрении Концепции развития Единой цифровой экосистемы управления публичными инвестициями и утвердил план мер по ее реализации на 2026-2028 годы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Главная цель решения — создание современной ИТ-инфраструктуры, которая объединит государственные информационные системы и охватит полный инвестиционный цикл: от планирования и отбора проектов до непосредственной реализации, мониторинга и оценки результатов.

В ведомстве отметили, что благодаря новой системе, государство сможет формировать и сопровождать Единый проектный портфель публичных инвестиций на основе верифицированных данных.

Это должно повысить эффективность использования бюджетных средств, усилить прозрачность процессов и позволит принимать управленческие решения на основе точной аналитики.

Что предполагает Концепция:

  • обеспечение совместимости (интероперабельности) государственных информационных систем, вовлеченных в процесс управления публичными инвестициями;
  • введение единых подходов к обмену данными и идентификации инвестиционных проектов и программ;
  • повышение качества и верификации данных для оценки, приоритета и отбора проектов;
  • усиление прозрачности и подотчетности использования общественных средств;
  • цифровая поддержка всех этапов управления публичными инвестициями на государственном и местном уровнях.

Основой будущей экосистемы станет интеграция уже действующих платформ. К системе подключат DREAM, АИС "ГРК-ВЕБ", систему LOGICA, ИТ-решения Государственной казначейской службы, а также электронную систему закупок (Prozorro) и другие ресурсы. Такой подход позволит избежать дублирования функций и снизит административную нагрузку на участников процесса.

Напомним, Рада одобрила в целом законопроект №11520 "О публичных закупках", расширяющий требования локализации на закупки гражданских товаров для нужд Сил обороны. До 31 декабря 2032 года оборонные закупки такой продукции будут производиться с обязательным требованием относительно доли украинского производства.

Автор:
Татьяна Бессараб