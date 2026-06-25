Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

Продолжается 1583-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 232 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 75 авиационных ударов, сбросив 262 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10060 дронов-камикадзе и осуществил 3182 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления БПЛА и еще два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с противником, агрессор совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Синельниково и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Вильча, Колодезное.

На Купянском направлении враг два раза атаковал, в направлении Новоосинового и в районе Западного.

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Лиман, Озерное, Новоселовка, Диброва.

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз, вблизи Закотного, Резниковки, Калеников и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак, вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Дорожное, Родинское, Удачное, Новоподгородное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новопавлов.

На Александровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Горке, Доброполье, Воздвижовка, Староукраинка, Гуляйпольское и Волшебное.

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.