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Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

ссу, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1583-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года
Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 232 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 75 авиационных ударов, сбросив 262 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 10060 дронов-камикадзе и осуществил 3182 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения живой силы противника, один пункт управления БПЛА и еще два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с противником, агрессор совершил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Старица, Синельниково и в сторону населенных пунктов Лиман, Избицкое, Вильча, Колодезное.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Купянском направлении враг два раза атаковал, в направлении Новоосинового и в районе Западного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Лиман, Озерное, Новоселовка, Диброва.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 19 раз, вблизи Закотного, Резниковки, Калеников и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Тихоновки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак, вблизи населенных пунктов Иванополья, Ильиновка и в направлении Константиновки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Дорожное, Родинское, Удачное, Новоподгородное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новопавлов.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Александровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 13 атак в сторону населенных пунктов Горке, Доброполье, Воздвижовка, Староукраинка, Гуляйпольское и Волшебное.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 29 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько