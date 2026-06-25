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Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

зсу, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1583-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 232 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10060 дронів-камікадзе та здійснив 3182 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та ще два інших важливих об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень з противником, агресор здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Ветеринарне, Стариця, Синельникове та у бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Вільча, Колодязне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував, в напрямку Новоосинового та в районі Западного.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Озерне, Новоселівка, Діброва.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 19 разів, поблизу Закітного, Різниківки, Калеників та в бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували поблизу Тихонівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак, поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Сухецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Дорожнє, Родинське, Удачне, Новопідгородне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопавлівка.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атаки у бік населених пунктів Гірке, Добропілля, Воздвижівка, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 25 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько