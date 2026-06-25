Втрати ворога станом на 25 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 270 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1583 добу повномасштабної війни становлять 1 397 060 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 червня втратила:

особового складу – близько 1 397 060 (+1 270) осіб;

танків – 12 057 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 24 818 (+2) од.;

артилерійських систем – 44 731 (+67) од.;

РСЗВ – 1 893 (+4) од.;

засобів ППО – 1 443 (+3) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 371 882 (+1 994) од.;

крилатих ракет – 4 787 (+0) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 111 707 (+450) од.;

спеціальної техніки – 4 339 (+6) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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