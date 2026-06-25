Потери врага по состоянию на 25 июня 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1270 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1583 сутки полномасштабной войны составляют 1 397 060 человек.

Потери России в войне на 25 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 июня потеряла:

личного состава – около 1 397 060 (+1 270) человек;

танков – 12 057 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 818 (+2) ед;

артиллерийских систем – 44 731 (+67) ед;

РСЗО – 1 893 (+4) ед.;

средств ПВО – 1443 (+3) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1728 (+2) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 371 882 (+1 994) ед;

крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;

кораблей/катеров – 33 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 111 707 (+450) ед;

специальной техники – 4 339 (+6) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 6 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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