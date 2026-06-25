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Потери врага по состоянию на 25 июня 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1270 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1583 сутки полномасштабной войны составляют 1 397 060 человек.
Потери России в войне на 25 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 июня потеряла:
- личного состава – около 1 397 060 (+1 270) человек;
- танков – 12 057 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 818 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 44 731 (+67) ед;
- РСЗО – 1 893 (+4) ед.;
- средств ПВО – 1443 (+3) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1728 (+2) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 371 882 (+1 994) ед;
- крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 111 707 (+450) ед;
- специальной техники – 4 339 (+6) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 25 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 6 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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