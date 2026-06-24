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Потери врага по состоянию на 24 июня 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1582 сутки полномасштабной войны составляют 1 395 790 человек.
Потери России в войне на 24 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июня потеряла:
- личного состава – около 1 395 790 (+1 260) человек;
- танков – 12 056 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 24 816 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 44 664 (+60) ед;
- РСЗО – 1 889 (+2) ед;
- средств ПВО – 1 440 (+3) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1726 (+7) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 369 888 (+1 873) ед;
- крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 111 257 (+430) ед;
- специальной техники – 4 333 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 95 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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