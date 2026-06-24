Потери врага по состоянию на 24 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1582 сутки полномасштабной войны составляют 1 395 790 человек.

Потери России в войне на 24 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июня потеряла:

личного состава – около 1 395 790 (+1 260) человек;

танков – 12 056 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 24 816 (+4) ед;

артиллерийских систем – 44 664 (+60) ед;

РСЗО – 1 889 (+2) ед;

средств ПВО – 1 440 (+3) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1726 (+7) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 369 888 (+1 873) ед;

крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;

кораблей/катеров – 33 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 111 257 (+430) ед;

специальной техники – 4 333 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 95 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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