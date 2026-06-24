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Потери врага по состоянию на 24 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

дрон, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1582 сутки полномасштабной войны составляют 1 395 790 человек.

Потери России в войне на 24 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 24 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 395 790 (+1 260) человек;
  • танков – 12 056 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 816 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 44 664 (+60) ед;
  • РСЗО – 1 889 (+2) ед;
  • средств ПВО – 1 440 (+3) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1726 (+7) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 369 888 (+1 873) ед;
  • крылатых ракет – 4 787 (+0) ед;
  • кораблей/катеров – 33 (+0) ед;
  • подводных лодок – 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 111 257 (+430) ед;
  • специальной техники – 4 333 (+4) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 24 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 24 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 95 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 24 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 6 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько