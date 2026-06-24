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Втрати ворога станом на 24 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1582 добу повномасштабної війни становлять 1 395 790 осіб.
Втрати Росії у війні на 24 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 червня втратила:
- особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб;
- танків – 12 056 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 24 816 (+4) од.;
- артилерійських систем – 44 664 (+60) од.;
- РСЗВ – 1 889 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 440 (+3) од.;
- літаків – 436 (+0) од.;
- гелікоптерів – 353 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 726 (+7) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 369 888 (+1 873) од.;
- крилатих ракет – 4 787 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 33 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 111 257 (+430) од.;
- спеціальної техніки – 4 333 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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