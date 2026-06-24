Втрати ворога станом на 24 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1582 добу повномасштабної війни становлять 1 395 790 осіб.

Втрати Росії у війні на 24 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 24 червня втратила:

особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб;

танків – 12 056 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 24 816 (+4) од.;

артилерійських систем – 44 664 (+60) од.;

РСЗВ – 1 889 (+2) од.;

засобів ППО – 1 440 (+3) од.;

літаків – 436 (+0) од.;

гелікоптерів – 353 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 1 726 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 369 888 (+1 873) од.;

крилатих ракет – 4 787 (+0) од.;

кораблів / катерів – 33 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 111 257 (+430) од.;

спеціальної техніки – 4 333 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 24 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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