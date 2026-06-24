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Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1582-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 251 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 260 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9741 дрон-камікадзе та здійснили 3159 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині від ударів з повітря постраждали райони населених пунктів Товстодубове та Бачівськ.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили двадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та п'ять пунктів управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Агресор здійснив 68 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили тринадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Стариця та Охрімівка, а також у напрямку Кутьківки, Лимана та Вовчанських Хуторів.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Шийківки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шістнадцять разів атакували в районах населених пунктів Озерне, Новоселівка, Дробишеве та Лиман.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив шістнадцять штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та Закітне, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку у напрямку населеного пункту Малинівка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

В районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Костянтинівка та Русин Яр на Костянтинівському напрямку ворог здійснив двадцять атак.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили сорок чотири атаки. Ворог проявляв активність поблизу Білицького, Никанорівки, Добропілля, Родинського, Новоолександрівки, Сергіївки та Котлиного, а також у напрямку Гришиного, Мирного, Вільного, Торецького, Кучерового Яру, Дорожнього, Нового Донбасу, Ганнівки, Муравки та Філії.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили один штурм у напрямку населеного пункту Олександроград.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти 24 рази атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Рибного, Добропілля, Гуляйполя та Залізничного, а також у напрямку Рівного, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки та Чарівного.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року
Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 24 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько