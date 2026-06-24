Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2026 года

Продолжается 1582-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 июня 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 251 боевое столкновение.

Вчера противник нанес четыре ракетных удара с применением шести ракет и 77 авиационных ударов, во время которых сбросил 260 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9741 дрон-камикадзе и совершили 3159 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 42 из реактивных систем залпового огня.

В Сумской области от ударов с воздуха пострадали районы населенных пунктов Товстодубово и Бачевск.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двадцать районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и пять пунктов управления.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Агрессор произвел 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – с применением реактивных систем залпового огня.

Украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении отразили тринадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Казачья Лопань, Избицкое, Старица и Охримовка, а также в направлении Кутьковки, Лимана и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в сторону Шейковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты шестнадцать раз атаковали в районах населенных пунктов Озерное, Новоселовка, Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил шестнадцать штурмовых действий, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка и Закотное, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку в направлении населенного пункта Малиновка.

В районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Константиновка и Русин Яр на Константиновском направлении враг совершил двадцать атак.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили сорок четыре атаки. Враг проявлял активность вблизи Белицкого, Никаноровки, Доброполья, Родинского, Новоалександровки, Сергеевки и Котлиного, а также в направлении Гришиного, Мирного, Свободного, Торецкого, Кучерового Яра, Дорожного, Нового Донбасса, Анновки, Муравки и Филиала.

На Александровском направлении захватчики совершили один штурм в направлении населенного пункта Александроград.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 24 раза атаковали. Враг пытался продвинуться вблизи Верхней Терсы, Гуляйпольского, Рыбного, Доброполья, Гуляйполя и Железнодорожного, а также в направлении Ровно, Косовцева, Заречного, Староукраинки, Даниловки и Волшебного.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.