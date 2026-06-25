- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 25 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевел сразу на двадцать две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.06.2026 (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,87 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,88 грн (-22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,87 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,85/44,95
|Евро
|51,20/51,45
|Злотый
|11,90/12,10
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,35/45,05
|50,45/51,45
|Ощадбанк
|44,60/ 45,10
|50,80/51,50
|11,60/12,40
|ПУМБ
|44,60/45,10
|50,90/51,50
|11,60/12,40
|Укргазбанк
|44,60/ 45,10
|50,80/51,50
|11,60/12,40
|Райффайзен
|44,67/ 45,07
|50,60/51,35
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.