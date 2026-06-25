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Курс валют на 25 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют
Нацбанк установил курс доллара на 25 июня / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевел сразу на двадцать две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.06.2026 (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,87 грн (-1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 50,88 грн (-22 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,87 грн (-5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",  наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,85/44,95
Евро 51,20/51,45
Злотый 11,90/12,10

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,35/45,05 50,45/51,45
Ощадбанк 44,60/ 45,10 50,80/51,50 11,60/12,40
ПУМБ 44,60/45,10 50,90/51,50 11,60/12,40
Укргазбанк 44,60/ 45,10 50,80/51,50 11,60/12,40
Райффайзен 44,67/ 45,07 50,60/51,35

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько