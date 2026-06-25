Российский рынок пробил очередное "дно" на фоне слухов о новой мобилизации

Индекс Московской биржи снова переписал более 3-летних минимумов на фоне эскалации с Украиной и слухов о том, что после выборов в Госдуму Кремль может объявить новую массовую мобилизацию в России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

По итогам торгов индекс, включающий акции 46 крупнейших компаний РФ, потерял еще 4% и опускался до отметки 2230,47 пункта самой низкой с февраля 2023 года.

С начала недели рынок упал на 7,3%, а с начала июня почти на 13%. И если этот результат сохранится, июнь-2026 станет для биржи самым плохим месяцем с сентября-2022.

Акции "Газпрома" в среду подешевели еще на 3,47% и обновили минимум с 2008 года. Акции "Роснефти" упали на 2,7% до самого низкого уровня с октября-2022. На 3,7% откатились котировки "Лукойла" и "Северстали", на 4,3% - "Норникеля", на 4,5% - "Магнита", на 5% - НЛМК.

"Можно предположить, что ряд участников, обладая большей информацией, начали продавать российский рынок чуть раньше других", - отмечает аналитик "Финама" Ярослав Кабаков.

С весны 2024 года, когда Кремль и президент США Дональд Трамп начинали переговоры, а российские чиновники строили планы возвращения западных компаний, российский рынок акций упал уже почти на 40%, а его капитализация в ВВП близка к абсолютному минимуму за последние 26 лет.

"Чем длиннее и жестче будет эскалация, тем ниже мы увидим российский рынок", - предупреждает Кабаков.

Напомним, атака беспилотников на Москву 18 июня и повторное попадание в нефтеперерабатывающий завод в Капотне обрушили российский фондовый рынок.