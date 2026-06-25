Російський ринок пробив чергове "дно" на тлі чуток про нову мобілізацію

Індекс Московської біржі знову переписав більш ніж 3-річні мінімуми на тлі ескалації з Україною і чуток про те, що після виборів у Держдуму Кремль може оголосити нову масову мобілізацію в Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

За підсумками торгів індекс, що включає акції 46 найбільших компаній РФ, втратив ще 4% і опускався до позначки 2230,47 пункту найнижчою з лютого 2023 року.

Із початку тижня ринок впав на 7,3%, а з початку червня — майже на 13%. І якщо цей результат збережеться, червень-2026 стане для біржі найгіршим місяцем із вересня-2022.

Акції "Газпрому" у середу подешевшали ще на 3,47% та оновили мінімум із 2008 року. Акції "Роснефти" впали на 2,7%, до найнижчого рівня з жовтня-2022. На 3,7% відкотилися котирування "Лукойлу" і "Сєвєрсталі", на 4,3% - "Норнікеля", на 4,5% - "Магніта", на 5% - НЛМК.

"Можна припустити, що низка учасників, володіючи більшою інформацією, почали продавати російський ринок трохи раніше за інших", - зазначає аналітик "Фінама" Ярослав Кабаков.

З весни 2024 року, коли Кремль і президент США Дональд Трамп розпочинали переговори, а російські чиновники будували плани щодо повернення західних компаній, російський ринок акцій впав уже майже на 40%, а його капіталізація до ВВП близька до абсолютного мінімуму за останні 26 років.

"Чим довше і жорсткіше буде ескалація, тим нижче ми побачимо російський ринок", - попереджає Кабаков.

Нагадаємо, атака безпілотників на Москву 18 червня та повторне влучання в нафтопереробний завод у Капотні обвалили російський фондовий ринок.