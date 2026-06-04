В Україні створять єдину цифрову систему для контролю за держінвестиціями: як це працюватиме

Кабмін ухвалив розпорядження про схвалення Концепції розбудови Єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями та затвердив план заходів з її реалізації на 2026–2028 роки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів України.

Головна мета рішення — створення сучасної ІТ-інфраструктури, яка об'єднає державні інформаційні системи та охопить повний інвестиційний цикл: від планування й відбору проєктів до їх безпосередньої реалізації, моніторингу та оцінки результатів.

У відомстві зазначили, що завдяки новій системі держава зможе формувати та супроводжувати Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на основі верифікованих даних.

Це має підвищити ефективність використання бюджетних коштів, посилити прозорість процесів та дозволить приймати управлінські рішення на основі точної аналітики.

Що передбачає Концепція:

забезпечення сумісності (інтероперабельності) державних інформаційних систем, залучених до процесу управління публічними інвестиціями;

запровадження єдиних підходів до обміну даними та ідентифікації інвестиційних проєктів і програм;

підвищення якості та верифікації даних для оцінки, пріоритезації та відбору проєктів;

посилення прозорості та підзвітності використання публічних коштів;

цифрова підтримка всіх етапів управління публічними інвестиціями на державному та місцевому рівнях.

Основою майбутньої екосистеми стане інтеграція вже діючих платформ. До системи підключать DREAM, АІС "ГРК-ВЕБ", систему LOGICA, ІТ-рішення Державної казначейської служби, а також електронну систему закупівель (Prozorro) та інші ресурси. Такий підхід дозволить уникнути дублювання функцій і знизить адміністративне навантаження на учасників процесу.

Нагадаємо, Рада схвалила в цілому законопроєкт №11520 "Про публічні закупівлі", який розширює вимоги локалізації на закупівлі цивільних товарів для потреб Сил оборони. До 31 грудня 2032 року оборонні закупівлі такої продукції здійснюватимуться з обов'язковою вимогою щодо частки українського виробництва.