Україна наростила експорт великої рогатої худоби

У лютому 2026 року Україна експортувала близько 1,77 тис. т великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою, що на 85% більше відносно січня 2026 року і на 36% більше відносно лютого 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація виробників молока (АВМ).

За даними аналітиків, грошова виручка за експортованих тварин становила 12,02 млн. дол., що на 39% більше відносно січня 2026 року і на 57% більше відносно лютого 2025 року. У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 2,73 тис. т (+0,3%) ВРХ на суму 6,35 млн. дол. (+14%).

У лютому 2026 року українські експортери поставили на зовнішні ринки 230,8 т свіжої або охолодженої яловичини, що на 21% менше відносно січня 2026 року. Експортна виручка за поставлений товар становила 1,69 млн. дол., що на 24% менше відносно січня 2026 року. У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 523,8 т свіжої яловичини на суму 3,91 млн. дол.

Натуральні обсяги експорту мороженої яловичини з України у лютому 2026 року становили 1,27 тис. т, що на 32% більше відносно січня 2026 року, але на 4% менше відносно лютого 2025 року. Грошова виручка за поставлений товар становила майже 5,8 млн. дол., що на 26% більше відносно січня 2026 року, але на 20% більше відносно лютого 2025 року. У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 2,24 тис. т (-18%) мороженої яловичини на суму 10,42 млн. дол. (+3%).

У лютому 2026 року Україна не імпортувала ВРХ. Обсяги імпорту охолодженої яловичини збільшилися до 13,7 т (+128%), а мороженої яловичини скоротилися до 69,5 т (-14%) відносно попереднього місяця. Відносно лютого 2025 року натуральні обсяги імпорту охолодженої яловичини виросли на 3%, а мороженої яловичини скоротилися на 21%.

Зовнішньоторговельне сальдо у лютому 2026 року було позитивним і становило 11,21 млн. дол.

У січні 2026 року Україна скоротила експорт великої рогатої худоби (ВРХ) на 36% та мороженої яловичини на 34% відносно грудня 2025 року. Основними чинниками спаду стали сезонне затишшя на ринку, складна логістика та тимчасове зниження споживчого попиту на тлі високих цін на червоне м’ясо.