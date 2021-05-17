На "Площади звезд" в Киеве открыли звезду Александру Пономареву

14 мая на "Площади звезд", которая является символом признания, поддержки и популяризации национальной культуры, искусства и спорта, появилась особая звезда в честь украинского певца, народного артиста Украины, поэта и композитора, аранжировщика и телеведущего, музыкального продюсера Александра Пономарева.

Почти 30 лет назад Александр впервые вышел на сцену песенного конкурса "Червона Рута", где он занял первое место. С этого момента началась череда его побед на конкурсах и фестивалях, а также долгий и успешный путь в украинской музыке, кинематографе и шоу-бизнесе. На сегодняшний день дискография Пономарева насчитывает 7 студийных альбомов. Он неоднократно признан "Лучшим певцом года", "Лучшим поп-исполнителем Украины". Также весомый вклад в историю украинского шоу-бизнеса Пономарев совершил в 2003 году как первый представитель Украины на "Евровидении" в Латвии. В 2006 году Александру Пономареву присваивается звание Народного артиста Украины. Сегодня Пономарев является основателем и владельцем продюсерского центра "З ранку до ночі", который считается одним из лучших в Украине, а в 2011 году стал одним из музыкальных тренеров шоу "Голос страны".

Как отметил сам Александр Пономарев, "Библия пишет, что у каждого человека есть свой талант. И если ты не нашел свой талант — ты грешник, если ты нашел и не реализовал его — ты двойной грешник. Поэтому цель моей жизни было найти свой талант и реализовать его. Пройдя такой долгий путь, могу с уверенностью сказать, что после почти 30 лет на сцене получать награду всегда приятно и это стимулирует к дальнейшему развитию".

Напомним, звезды на "Площади звезд" появляются по результатам нескольких этапов отбора, которые основываются на рекомендациях экспертной комиссии — представителей общественности, экспертов медиарынка и представителей ТРЦ Gulliver.

"Проект мотивирует современных деятелей культуры, музыки, искусства и спорта не останавливаться на достигнутом, а популяризировать страну в мире. Проект "Площадь звезд" имеет целью стать общепризнанным и любимым всеми туристическим маршрутом, ведь воспитывает новое поколение, напоминая ему об известных украинцах и мотивируя подростков следовать к своей цели, добиваться своего успеха", — отмечает Татьяна Атаджанова, PR директор ТРЦ Gulliver.

14 мая заложена 59-ая звезда на "Площади звезд", и это 15-ая звезда на части "Музыка".