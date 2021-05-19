Украина прошла в финал "Евровидения"

Украинская электрофолк-группа Go_A, представляющая Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердама с песней "Шум", прошла в финал.

Всего в первом полуфинале участвовало 16 стран, Украина выступала предпоследней. По его итогам на основе оценок национальных жюри и телезрителей каждой страны определена десятка финалистов: помимо Украины, это Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Второй полуфинал "Евровидения" пройдет в четверг, 20 мая, в нем будет 17 участников, но также будет определено 10 прошедших в финал.

17-й страной первого полуфинала изначально должна была быть Беларусь, однако 26 марта она была дисквалифицирована за отказ заменить песню, которую организатор фестиваля — Европейский вещательный союз — посчитал имеющей политический контекст в свете событий в этой стране.

Финал "Евровидения" пройдет 22 мая. В нем, кроме 20 отборочных финалистов, примут участие страны "большой пятерки" — Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, а также принимающие конкурс Нидерланды.

Напомним, что эта страна выборола право на его проведение в 2019 году благодаря победе Дункана Лоуренса, однако в 2020 году "Евровидение" впервые было отменено — из-за пандемии Covid-19.

Организаторы в итоге решили не менять место проведения конкурса. Более того, большинство стран-участниц — 24, включая Украину — также решили не менять своих представителей и сменить лишь песню, а еще в двух странах на отборах победили те же исполнители, что должны были их представлять в 2020 году.