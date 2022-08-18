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Общество
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Первый вертолет, который приобрели за средства UNITED24, отправлен на фронт

Первый вертолет, который приобрели за средства UNITED24, отправлен на фронт

Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения специальных задач вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Вчера передал военным медицинский вертолет Ми-2 АМ-1. Он будет спасать жизнь раненых. Вертолет приобрели благодаря пожертвованиям через фандрейзинговую платформу UNITED24. В общей сложности к платформе присоединяются люди из 110 стран мира!", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что Ми-2 — первый вертолет, который купили благодаря UNITED24. Но судя по первым отзывам военных и медиков, точно не последний. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1000 кг на расстояние до 600 км, со скоростью до 200 км/ч.

"На борту вертолета — медицинское оборудование для первой медицинской помощи во время эвакуации. Вертолет модернизировало талантливое украинское производство, но называть его не будем из соображений безопасности. Ми-2 имеет двигатель повышенной мощности, современные мониторы Garmin, обновленную часть кабины и украинскую систему мониторинга полет. Все это позволило уменьшить вес вертолета на 400 кг", - отметил Федоров.

Он поблагодарил каждого, кто донатит на UNITED24 и верит в украинскую армию.

Напомним, за 600 миллионов гривен, собранных украинцами на покупку 4 Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел спутник для Вооруженных сил Украины.

Автор:
Светлана Манько