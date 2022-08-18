Первый вертолет, который приобрели за средства UNITED24, отправлен на фронт

Фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения специальных задач вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Вчера передал военным медицинский вертолет Ми-2 АМ-1. Он будет спасать жизнь раненых. Вертолет приобрели благодаря пожертвованиям через фандрейзинговую платформу UNITED24. В общей сложности к платформе присоединяются люди из 110 стран мира!", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что Ми-2 — первый вертолет, который купили благодаря UNITED24. Но судя по первым отзывам военных и медиков, точно не последний. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1000 кг на расстояние до 600 км, со скоростью до 200 км/ч.

"На борту вертолета — медицинское оборудование для первой медицинской помощи во время эвакуации. Вертолет модернизировало талантливое украинское производство, но называть его не будем из соображений безопасности. Ми-2 имеет двигатель повышенной мощности, современные мониторы Garmin, обновленную часть кабины и украинскую систему мониторинга полет. Все это позволило уменьшить вес вертолета на 400 кг", - отметил Федоров.

Он поблагодарил каждого, кто донатит на UNITED24 и верит в украинскую армию.

Напомним, за 600 миллионов гривен, собранных украинцами на покупку 4 Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел спутник для Вооруженных сил Украины.