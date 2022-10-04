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Найрозкішніший донат: купуючи автомобіль BMW можна допомогти Україні
Фандрейзингова платформа UNITED24 розпочала співпрацю з АВТ Баварія, офіційним імпортером BMW Group в Україні. 50 000 гривень з продажу кожного автомобіля компанія перерахує UNITED24.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Купити BMW і допомогти Україні? Так! Ми раді оголосити про початок співпраці з АВТ Баварія, офіційним імпортером BMW Group в Україні. АВТ Баварія представила 400 автомобілів, які стануть найрозкішнішим донатом ever. Бо 50 000 гривень з продажу кожного автомобіля компанія перерахує на напрям "Медична допомога" платформи UNITED24", - зазначив Федоров.
"Я пишаюся, що ми доєдналися до цієї потужної ініціативи. Наша компанія направить усі свої можливості, щоб підтримувати Україну й надалі", — заявив Ерік Бернінг, генеральний директор АВТ Баварія.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"А ми пишаємося, що такі потужні компанії приєднуються до партнерів UNITED24, і запрошуємо інші великі бізнеси до співпраці", - підкреслив Федоров.
Нагадаємо, фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спеціальних завдань гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень
Варто зазначити, що в рамках ініціативи UNITED24 Україна запустила глобальну платформу для жертвування коштів на допомогу їй у відбитті збройної агресії Росії та відновленні зруйнованого під час війни.