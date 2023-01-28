США відкрили гарячу лінію для конфіденційних повідомлень про корупцію щодо допомоги Україні

Офіс генерального інспектора Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) відкрив гарячу лінію для прийому конфіденційної інформації про корупцію та зловживання, які впливають на підтримку України та її народу з боку Вашингтона

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Про це повідомила пресслужба USAID.

"Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов'язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно зАгентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію", — йдеться у повідомленні офісу генерального інспектора.

Напередодні виявилося, що в Києві перебувають американські аудитори, щоб переконатися, що військова допомога Україні не перенаправляється.

Водночас Державний департамент заявив, що йому невідомо про якийсь зв'язок допомоги США з корупційним скандалом в українському уряді, який спричинив відставку заступника міністра оборони країни.

Нагадаємо, ще влітку Росія почала проводити кампанію з дезінформації, спрямовану проти України, ЄС та НАТО, намагаючись виправдати свою злочинну атаку на Україну.

Але тоді після гучних заяв офіційного представника Європейського поліцейського управління Яна Оп Ген Оорта про те, що нібито "установа правопорядку ЄС фіксує контрабанду зброї з України", Європол опублікував заяву, в якій пояснив, що існує лише загроза контрабанди.

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