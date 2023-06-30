Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка под гарантии правительства Японии

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине кредита в размере $1,5 млрд под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine). Деньги Киев должен быть направлен на поддержку политики развития и восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Заем поможет поддержать три ключевых сфер правительственных реформ, направленных на смягчение последствий российского вторжения: в решении потребностей недавно обедневших семей и семей переселенцев, вопросов прозрачности и подотчетности расходов государственных расходов, в лучшем функционировании рынков как во время, так и после войны", – говорится в сообщении.

У СБ есть гарантии относительно того, что в рамках проекта Украина проведет реформы, которые устранят риски невключения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в программу жилищных субсидий и обеспечат надлежащее и эффективное администрирование системы пенсионных выплат для граждан.

Деньги, направленные на создание реестра поврежденного или разрушенного имущества будут выделяться с условием повышенной подотчетности.

В части рынков предполагается "улучшение" отчетности по стоимости транзакций с землей, уменьшение коррупционных рисков в процессах приватизации государственных земель, повышение уровня возмещения расходов на оптовых рынках электроэнергии и укрепление стабильности финансового сектора.

Условия предоставления кредита Всемирный банк не уточняется.

Заметим, что несколькими днями ранее СВ объявил о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки на сумму 1,75 миллиарда долларов. Кредит состоит из гарантированного Великобританией займа на сумму 500 миллионов долларов, гранта на 1,25 миллиарда долларов от США и гранта на 15 миллионов долларов от правительства Финляндии.

Именно Япония выделяла $470 млн помощи Украине в марте, а затем Минфин страны заявил о передаче 3,5 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки Украине на протяжении 2023 года.

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