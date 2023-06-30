Украина получила более $1,2 млрд от США и Финляндии: куда направят средства

Вчера, 29 июня, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,215 млрд. долларов США через Целевой фонд доноров Всемирного банка. Украина получила $1,2 млрд от Соединенных Штатов Америки и $15 млн от Финляндии.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Отмечается, что грантовые средства предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

"Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на оплату труда работников государственных органов и педагогических работников, пенсионных выплат, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям и выплаты жилищно-коммунальных субсидий)", - сообщили в Минфине.

Там добавляют, что финансирование в форме грантов позволяет не увеличивать долговую нагрузку и способствует финансовой устойчивости Украины.

Отметим, что Министерство финансов Украины совместно с Всемирным банком реализует Проект PEACE in Ukraine и обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, предоставленных партнерами по развитию. В сотрудничестве с компанией Делойт Консалтинг, реализующей проект USAID SOERA, Минфин реализует мониторинг использования прямой бюджетной поддержки правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine – проверку по согласованным процедурам с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в 2022 году.

В настоящее время в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 16,5 млрд. долларов США и 1,4 млрд. евро ( ссуды МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров).

Напомним, Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине кредита в размере $1,5 млрд под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine). Деньги будут направлены на поддержку политики развития и восстановления.

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