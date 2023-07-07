Международные резервы Украины достигли рекордной суммы: сколько накопили

По состоянию на 1 июля объем украинских золотовалютных резервов составляет 39 млрд. долларов, что является рекордным показателем за всю историю независимой Украины.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, это потрясающий результат для страны в условиях полномасштабной войны.

"Украина сегодня – это уникальный пример государства, которое смогло сплотить вокруг себя глобальный периметр поддержки. Вовлеченность международных партнеров – сверхмощная, а объемы внешнего финансирования – исторические", - отметил Пышный.

Он подчеркнул, что эта поддержка – не благотворительность, это четко выверенные решения, учитывающие способность Украины обеспечивать эффективность финансового сектора, выполнять взятые на себя обязательства, продолжать реализовывать необходимые реформы.

Глава НБУ напомнил, что только в июне на счета правительства поступило:$1,6 млрд от ЕС, $1,2 млрд от США, $69,1 млн – от Всемирного банка, $15,0 млн – от Правительства Финляндии.

Также в июне Украина успешно прошла первый пересмотр программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом и получила второй транш по программе $886,0 млн.

"Итак, по итогам поступления от международных партнеров оставались существенно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговых выплат страны в иностранной валюте. Такой уровень резервов усиливает способность НБУ и дальше поддерживать курсовую стабильность", - подчеркнул Пышный.

Заметим, правление Национального банка Украины 29 июня одобрило стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

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