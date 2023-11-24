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Более 178 тысяч единиц оружия были утрачены и похищены в Украине с начала полномасштабной войны
С начала полномасштабного вторжения количество похищенного и утраченного оружия резко возросло. В общей сложности за неполных два года было потеряно и похищено более 178 тысяч единиц оружия. Больше исчезло ружей и автоматов, а чаще всего теряют и похищают оружие на Запорожье.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Зафиксировано 178 818 единиц утраченного и похищенного оружия
Отмечается, что с начала полномасштабной войны резко возросло количество утраченного и похищенного оружия. Только за февраль 2022 года объем этих потерь превысил весь показатель за 2021 год: 24 677 единиц в месяц против 19 829 — за весь предыдущий год.
"С начала большой войны зафиксировано 178 818 единиц утраченного и похищенного оружия - это 30% от общего количества оружия в Реестре за все время. Старшая запись датирована 1920 годом", - отмечают в "Опендатабот".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По данным аналитиков, в 2023 году ситуация стабилизировалась, но все еще не достигла показателей относительно мирного 2021. Так, за неполных 11 месяцев количество потерянного и потерянного оружия значительно уменьшилось — до 65 371 единиц.
"С февраля 2022 года, подавляющее большинство - 80% - оружия было потеряно, и только 20% - украдено. Наибольшее количество похищенного оружия приходится на 2022 год: более 26 тысяч. Уже с начала 2023 года количество похищенного оружия резко уменьшилось и составляет 2 единиц", - подчеркнули в "Опендатаботе".
Какое оружие теряют и похищают чаще всего
Больше всего теряют и воруют такой вид оружия, как:
- ружья охотничьи (28.46%)
- автоматы (24.93%)
- карабины (12.89%).
По модели потерянного и похищенного оружия лидируют АК74 (15.21%), ПМ (8.98%) и СКС (6.53%).
"Более половины утраченного и похищенного оружия - 54.30% - приходится на нарезные средства, еще 29.26% - на гладкоствольную, и 7.33% - на оружие под резиновый шар. Что касается производителей, то 69.6% утраченного и похищенного оружия - иностранного производства", отмечают аналитики.
География утраченного и похищенного оружия
С начала полномасштабного вторжения наибольшее количество угонов оружия зафиксировано в Сумской области (10 234 единицы), а больше всего потерянного — в Запорожской (28 076 единиц).
Всего потерь и краж оружия зафиксировано в Запорожской (29 053 единицы), Донецкой (27 031 единица), и Луганской (21 524 единицы) областях.
"Данные в Реестре утраченного и похищенного оружия охватывают информацию как о гражданском, так и о военном вооружении. Сведения вносятся в Реестр для дальнейшего отслеживания - это важно для правильного списания и постановки оружия в розыск", - подчеркнули в "Опендатаботе".
Там добавили, что военнослужащие используют специальную форму списания, указывающую причину исчезновения или выхода оружия из строя. Сходный процесс происходит и с фиксацией утраты вооружения гражданскими.
"Если же оружие было похищено, то владелец должен зафиксировать факт кражи и подать соответствующее заявление в правоохранительные органы для внесения информации в Реестр", - объясняют аналитики.
Напомним, с 23 июня в Украине заработал электронный Единый реестр огнестрельного оружия. С тех пор граждане могут оставить заявку на получение разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия, сообщить об изменении места жительства в контексте места хранения оружия и отправиться на продление разрешения онлайн. Сейчас украинцы уже получили почти 50 000 разрешений на огнестрельное оружие .