Більше 178 тисяч одиниць зброї було втрачено і викрадено в Україні з початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення кількість викраденої та втраченої зброї різко зросла. Загалом за неповних два роки було втрачено і викрадено понад 178 тисяч одиниць зброї. Найбільше зникло рушниць та автоматів, а найчастіше втрачають та викрадають зброю на Запоріжжі.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Зафіксовано 178 818 одиниць втраченої та викраденої зброї

Зазначається, що від початку повномасштабної війни різко зросла кількість втраченої та викраденої зброї. Лише за лютий 2022 року, обсяг цих втрат перевищив весь показник за 2021 рік: 24 677 одиниць за місяць проти 19 829 — за весь попередній рік.

"Від початку великої війни зафіксовано 178 818 одиниць втраченої та викраденої зброї — це 30% від загальної кількості зброї у Реєстрі за весь час. Найстарший запис датовано 1920 роком", - зауважують в "Опендатабот".

За даними аналітиків, у 2023 році ситуація стабілізувалась, проти все ще не досягла показників відносно мирного 2021. Так, за неповних 11 місяців кількість втраченої та загубленої зброї значно зменшилась — до 65 371 одиниць.

"З лютого 2022 року, переважну більшість — 80%— зброї було втрачено, й лише 20% — вкрадено. Найбільша кількість викраденої зброї припадає на 2022 рік: понад 26 тисяч. Вже від початку 2023 року кількість викраденої зброї різко зменшилась й складає 2 тисяч одиниць", - підкреслили в "Опендатабот".

Яку зброю втрачають та викрадають найчастіше

Найбільше втрачають та крадуть такий вид зброї, як:

рушниці мисливські (28.46%)

автомати (24.93%)

карабіни (12.89%).

За моделлю втраченої та викраденої зброї лідирують АК74 (15.21%), ПМ (8.98%), та СКС (6.53%).

"Більше половини втраченої та викраденої зброї — 54.30% — припадає на нарізні засоби, ще 29.26% — на гладкоствольну, та 7.33% — на зброю під гумову кулю. Що стосується виробників, то 69.6% втраченої та викраденої зброї — іноземного виробництва", - зауважують аналітики.

Географія втраченої та викраденої зброї

Від початку повномасштабного вторгнення найбільше викрадень зброї зафіксовано в Сумській області (10 234 одиниці), а найбільше втраченої — у Запорізькій (28 076 одиниць).

Загалом найбільше втрат та крадіжок зброї зафіксовано у Запорізькій (29 053 одиниці), Донецькій (27 031 одиниця), та Луганській (21 524 одиниці) областях.

"Дані у Реєстрі втраченої та викраденої зброї охоплюють інформацію як про цивільне, так й про військове озброєння. Відомості вносяться до Реєстру для подальшого відстеження — це важливо для правильного списання та постановки зброї у розшук", - наголосили в "Опендатабот".

Там додали, що військовослужбовці використовують спеціальну форму списання, де вказують причину зникнення або виходу зброї з ладу. Схожий процес відбувається й з фіксацією втрати озброєння цивільними.

"Якщо ж зброю було викрадено, то власник має зафіксувати факт крадіжки та подати відповідну заяву в правоохоронні органи для внесення інформація до Реєстру", - пояснюють аналітики.

Нагадаємо, з 23 червня в Україні запрацював електронний Єдиний реєстр вогнепальної зброї. Відтоді громадяни можуть залишити заявку на отримання дозволу на придбання, зберігання, носіння зброї, повідомити про зміну місця проживання у контексті місця зберігання зброї та податися на продовження дозволу онлайн. Наразі українці вже отримали майже 50 000 дозволів на вогнепальну зброю.