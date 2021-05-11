Медведчук заявил, что не собирается прятаться от СБУ: "Я нахожусь в Украине"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь", подозреваемый в государственной измене народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что не собирается убегать от правосудия и намерен участвовать в следственных действиях.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном вечером 11 мая на официальном сайте партии "ОПЗЖ".

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Напомним, днем 11 мая СБУ провела обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве, после чего были проведены также обыски в его офисе в центре Киева. В партии "ОПЗЖ" при этом заявили и об обысках у народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака, партнера Медведчука, и в офисе самой партии.

Позднее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила на брифинге, что 11 мая Медведчуку и его партнеру, народному депутату Тарасу Козаку были отправлены подозрения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. По словам главы СБУ Ивана Баканова, подозрение Медведчуку было направлено по последнему известному адресу его проживания и по месту работы, а именно в Верховную Раду.

"Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене", — говорится в заявлении.

Происходящее сегодня вокруг него Медведчук назвал "политической расправой за мою принципиальную политическую позицию".

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", — заявил он.



Примечательно, что народный депутат Украины Тарас Козак выехал из Украины в Россию и, по словам главы СБУ Ивана Баканова, возвращаться в страну не собирается.