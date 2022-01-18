В "Нафтогазе" намерены переводить свои ТЭЦ с газа на солому и переработанный мусор

Компания "Нафтогаз Тепло", управляющая Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области и ожидающая передачу ей в управление шести более крупных государственных ТЭЦ, намерена перейти на долгосрочные закупки у местного бизнеса биосырья для сокращения потребления природного газа.

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" руководитель "дочки" Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Виталий Михайльо.

"Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, местный малый бизнес, который будет знать, что компании для производства тепла и электроэнергии нужно ежегодно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома, в производство которых предприниматели могут инвестировать и строить свой устойчивый бизнес", – сказал он.

Михайльо добавил, что это также может быть специально переработанный мусор. Он подчеркнул готовность компании заключать долгосрочные контракты, например на 10 лет, чтобы партнеры могли инвестировать деньги в развитие своего бизнеса.

По словам руководителя "Нафтогаз Тепла", сама компания не намерена самостоятельно идти в сферу производства биотоплива, а сосредоточится на модернизации самих ТЭЦ и повышении их эффективности.

Он также сообщил, что компания намерена упростить и сделать прозрачными условия подключения к теплоснабжению и электроэнергии там, где она оказывает такие услуги.

Отвечая на вопрос о возможности объединения усилий с другой дочерней компаниец НАК - газопоставляющей компанией "Нафтогаз Украины" - глава "Нафтогаз Тепла" сообщил, что "такие идеи есть", однако они "еще немного не проработаны". В то же время, по его прогнозу, синергия от этого может быть большой.

Михайльо также отметил, что сейчас в "Нафтогазе" ожидают окончательного перехода права собственности на переданные ему электростанции, прогнозируя, что это произойдет ориентировочно в апреле этого года.

Напомним, что в августе 2021 года Кабинет министров передал "Нафтогазу" Днепровскую, Николаевскую, Криворожскую, Херсонскую, Одесскую и Северодонецкую ТЭЦ.

В свою очередь, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ перешли ранее в государственную собственность после истории с масштабным хищением газа на этих электростанциях прежними владельцами.

Напомним, что в январе 2018 года Национальное антикоррупционное бюро задержало во Львове четырех должностных лиц компаний "Энергия-Новый Роздол", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия" братьев Ярослава и Богдана Дубневичей по подозрению в завладении свыше 300 млн кубометров газа "Нафтогаза" на 1,4 млрд грн. Впоследствии им же вменили хищение газа еще на 730 млн грн.

ТЭЦ передали Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных коррупционным путем (АРМА), однако в следующем году после срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске правительство инициировало передачу обеих станций в управление "Нафтогазу".