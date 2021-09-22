Кабмин решил отдать государственные ТЭЦ "Нафтогазу"

Кабинет министров поручил передать пакеты акций ряда государственных теплоэлектроцентралей группе "Нафтогаз". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Кабинет министров поручил внести пакеты АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также АО, создаваемого на базе ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль", в уставный капитал НАК "Нафтогаз" до 1 мая 2022 года", — сказано в сообщении.

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Согласно ему, соответствующее протокольное поручение, озвученное министром Кабинета министров Олегом Немчиновым, отдано Министерству экономики и Фонду госимущества (ФГИ) с привлечением НАК "Нафтогаз" на заседании правительства 22 сентября. Указанным ведомствам необходимо подготовить проект правительственного решения по этому вопросу.

Кроме того, поручено принять меры относительно остановки приватизации "Николаевской ТЭЦ" и исключить нереализованные пакеты акций ТЭЦ из перечня приватизации.

Ранее на заседании 4 августа Кабмин принял решение о передаче "Нафтогазу" пакетов акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Глава правления НАК Юрий Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" утверждал, что "Нафтогаз Украины" готов принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). По словам советника председателя правления НАК по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и Европейского "зеленого" курса Алексея Рябчина, "Нафтогаз" модернизирует переданные ему от ФГИ шесть ТЭЦ с учетом новейших биотехнологий.

Напомним, из-за роста цен на газ в Украине ожидается достаточно непростое прохождение отопительного сезона. При этом 19 мая правительство приняло решение не продлевать спецобязательство (ПСО) "Нафтогаза" для предприятий тепловой генерации. Уже с 20 мая у "Нафтогаза" не обязан продавать тепловикам газ по фиксированной цене