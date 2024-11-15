Куди інвестувати в умовах падіння ринку нерухомості. Рекомендації девелоперів

В умовах стагнації і невизначеності первинного ринку житла, коли упав рівень продажів і темпи будівництва майже у всіх регіонах України, вкладати в нерухомість все одно вигідно.

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Ринок будівництва кардинально перерозподілився під час війни. Зокрема, окрім столичного центру тяжіння, з'явились інші реперні точки, у першу чергу на заході України, де активність робіт зросла втричі. Об'єктивно впливає на життєдіяльність регіонів наближеність до фронту. Це важливо враховувати, вкладаючи в нерухомість.

Як зазначили представники будівельного ринку під час III Українського будівельного форуму, у Харкова, Львова та Києва можуть бути різні перспективи розвитку як під час, так і після війни.

Відповідаючи на запитання, куди вкласти $50 тис на ринку нерухомості під час війни, СЕО "Сенсар девелопмент" Марк Марченко рекомендував вкладати гроші в новобудови в Ужгороді. "Такої дохідності як там, немає в жодному проєкті України - ми прогнозуємо дохід на рівні 15-16% на оренді і 38-43% на зростанні ціни за час будівництва", - наголосив девелопер.

Забудовник пов'язує зростання ринку з тим, що населення Ужгороду масштабувалось із 97 тисяч до 220 тисяч. На додачу 250 великих підприємств було релоковано разом з людьми. Тож сьогодні в місті вакуум інфраструктурних проєктів, у зв'язку з чим будівництво розвивається шаленими темпами.

"Наша компанія будує в Запоріжжі, у Києві та в Ужгороді. Як свідчить аналітика, на 35-40 угод на Закарпатті ми маємо одну угоду в Запоріжжі. А на 15 угод - одну угоду в Києві. Це відповідь про те, що реально відбувається сьогодні на ринку", - пояснив Марченко.

Як і за мирних часів, інвестор у своєму виборі повинен опиратися на "три кити" об'єкта нерухомості: локацію, об'єкт і управлінська компанія, вважає СЕО ODA Development Олександр Селезньов.

"Це має бути місце, яке наповнене 10-20-50 років, продукт, який створений за нормальними міжнародними стандартами. Велике значення має і досвід управлінської компанії", - наголосив забудовник.

Віце-президент з розвитку інноваційних парків UDP Віталій Мельник зазначив, що, окрім того, що "для всіх очевидно, що інвестувати потрібно в бітокоїн", в Україні можна вигідно вкластися в комерційну нерухомість, наприклад, в Києві.

За його словами, якраз в моменті падіння сьогодні можна знайти хороші лоти за ціною мінус 30-40-50% від ринкової. Такі об'єкти мають хороші перспективи зростання після війни і можуть давати поточну дохідність 10-12% на оренді, переконаний представник UDP.

"Інвестувати в проєкти, які зараз будуються за ринковою вартістю, недоцільно. За $50 тисяч можна знайти невеликий крутий комерційний проєкт і здати його в оренду. Бажано, щоб він був в хорошому стані і не потребував серйозних капіталовкладень", - пояснив Мельник.

На переконання засновника компанії Smart Development Андрія Трухана, вкладати треба в ринок, де буде перспектива. "Якщо це інвестор, я б йому порадив захистити свої ризики: вкласти по $10 тисяч в п'ять різних об'єктів, щоб диверсифікувати свою дохідність. Інша історія, якщо це людина, яка купує для себе. Тоді б порадив смарт таунхаус за 50-60 тисяч: заміське житло - дуже перспективне", - переконаний Трухан.

Водночас СЕО SAGA Development Андрій Вавриш вважає, що будь-який інвестор має дивитись не на поточну картину ринку, а на повоєнну перспективу.

"Особисто я б нічого не робив. Вкладати навіть $50 тисяч в якийсь регіон я б не радив", - наголосив він.

Адже ринок з великою вірогідністю може знову перерозподілитися - і в частині активності будівництва, і в частині фінансових потоків.

"Навіть на 1 млн кв. метрів отриманих дозволів на будівництво на сьогодні не гарантує Ужгороду постійне зростання. У Львові така ж історія. Коли закінчиться війна, відбудеться одночасна хвиля повернення назад. Очевидно, що велика частина людей повернуться до Києва", - вважає Вавриш.

На його переконання, якщо дивитися на перспективу, центром тяжіння для ринку залишатиметься Київ. Якщо буде повернення людей, залежить, на скільки буде великим це повернення і від того як закінчиться війна.