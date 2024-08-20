Пробуксовування складів: як ринок справляється з дефіцитом площ

Ринок складської нерухомості, що переживає війну з особливо гострою динамікою, у 2024 році знову зазнав значних втрат від масованих ракетних ударів. А будівництво нових комплексів просувається дуже важко.

Втрата за останній рік понад 80 тисяч кв. метрів складських приміщень на Одещині, що були частково або повністю зруйновані, позначилась на ринку, який сьогодні досить щільно упакований. У попередні роки війни ринок втратив 500 тис кв.м через обстріли та захоплення українських територій.

У 2024 році Київ продовжує утримувати позицію головного логістичного хабу в країні, посиливши свою роль внаслідок необхідності покривати регіони, близькі до зони бойових дій. Сьогодні у столичному регіоні зосереджено половина логістичних комплексів країни - 1,6 млн кв.м.

Проте важливими складськими опорними пунктами країни залишаються Львів, Дніпро, а також Одеса, у якій зріс попит після відновлення морської логістики.

Вакантність та дефіцит: кому бракує складів

За даними аналітиків CBRE, враховуючи відсутність нової пропозиції та існуючий дефіцит вільних площ, вакантність склала 1,8% станом на кінець 1 кварталу 2024 року - при нормі 10%. Це в 12 разів менше, ніж, наприклад, вакантність на ринку офісних центрів, де ситуація розгортається навпаки - площі простоюють і орендні ставки падають.

Критично низька і щільна вакантність обмежує орендну активність зацікавлених учасників. Аналітики фіксують, що великі орендарі досліджують ринок з метою розширення, проте це реалізувати сьогодні непросто.

"Якщо на початку 2022 року основний попит був зосереджений на релокацію, то зараз цей рух зменшився. У деяких компаній, зокрема, фармацевтичних, спостерігається зростання ринку і з'явився попит на додаткові складські площі. Наприклад, компанія торгувала на 20 тисячах кв.м, на початку війни склад згорів, обходилась 10 тисячами. Зараз потрібні вже 15 тисяч, проте їх складно знайти", - пояснив комерційний директор компанії Dragon Capital Property Management Дмитро Калінічев.

Інфографіка: CBRE

Обсяг валового поглинання, за даними CBRE, склав приблизно 23 000 кв. м (-21% р/р). У першому кварталі на ринок не було введено нових об'єктів, тож загальний обсяг конкурентної пропозиції залишився незмінним - близько 1,41 млн кв. м на кінець березня.

Iнфографіка: NAI Ukraine

Як розповіли Delo.ua в NAI Ukraine, у структурі орендної активності продовжує домінувати сектор оптової та роздрібної торгівлі, з незначним зростанням частки сектору охорони здоров'я та фармацевтики.

Найбільшу частку попиту займають:

важка промисловість,

рітейл,

FMCG,

логістика.

Важливим фактором для стимулу зростання попиту є створення індустріальних парків, які сфокусовані в певному сегменті.

Склади: попит та пропозиція

І все ж наприкінці літа у першому півріччі вдалося покращити позиції на ринку через введення в експлуатацію кількох нових обʼєктів, внаслідок чого зросла вакантність.

Зокрема, минулого тижня у Львові девелоперська компанія Alterra Group ввела в експлуатацію логістичний центр PORT LVIV 2.0, який є продовженням першої черги (площею 77 тис. кв.м). Комплекс нараховує шість черг загальною площею 28,4 тис. кв. м, чотири черги вже завершено, дві планують здати в експлуатацію до кінця третього кварталу. Компанія інвестувала в проєкт вже $22 млн.

У травні компанія Dragon Capital ввела в експлуатацію складський комплекс класу А площею 14 400 кв. м у Львові та передала його в оренду «Аврора Мультимаркет». За словами Дмитра Калінічева, після погоджень деталей з інвесторами найближчим часом планується запустити будівництво другої черги.

У планах Dragon Capital - відновити зруйновані об'єкти у Бучі та Гостомелі, проте цей проєкт може стартувати не раніше 2025 року.

Також сьогодні один з ключових операторів ринку ADG ("Альфа девелопмент груп", Дніпропетровськ) будує на Київщині всі три заявлені на початку року масштабні проєкти, розповів Delo.ua CEO Watermelon development Федір Арбузов.

Інфографіка: NAI Ukraine

"По-перше, ADG будує другу і третю чергу логістичного комплексу в с. Чайка, де раніше була зведена і вже повністю здана в оренду перша черга - нові об'єкти обіцяють здати у вересні-жовтні. Другий проєкт "Дударків" запланований до здачі на січень 2025-го (18 тис. кв.м). Третій проєкт "Олександрівський III" (40 800 кв.м) будується на Софіївській Борщагівці", - уточнив експерт.

Кількість нової пропозиції за підсумками 2024-го складатиме 90-100 тис кв.м, наголосив Федір Арбузов. Проте цього все ще недостатньою, щоби закрити всі потреби ринку та вивести показник на оптимальний рівень вакантності - 10%.

За його словами, те, що попит гарячий, видно по тому, як швидко заповнюються щойно здані професійні склади. "Загалом компанії активно шукають сухі і холодильні (температурні) склади", - уточнив він.

Найбільше дефіцит відчувається щодо складських комплексів А та В категорії. Вони активно орендуються в Київській, Львівській, Одеській та Дніпропетровській областях, де спостерігається висока активність бізнесу і розвиток логістичної складової.

Орендні ставки на складську нерухомість

На початку року орендні ставки в доларовому еквіваленті укріпились на рівні $4,9 за кв.м/міс (без ПДВ та операційних витрат) для якісних складських площ. В той же час, влітку 2024-го ціни на оренду зросли на 10%. За словами Дмитра Калінічева, рік до року оренда складів подорожчала в середньому на 20-25%. І вона має підстави рости й надалі, наголосив він.

Інфографіка: NAI Ukraine

"Загалом складський ринок у Києві піднявся в ціні на 20-25% по відношенню до 2023 року. І це більше зростання, ніж було роком раніше (15%). По-перше, тому що дефіцит, по-друге, збільшились витрати на утримання (подорожчали і всі сервіси). По-третє, на орендні ставки впливає і девальвація національної валюти", - наголосив Калінічев.

Що очікувати від ринку складів: прогнози аналітиків

З огляду на загалом оптимістичний економічний прогноз на 2024 рік, очікується, що попит з боку орендарів помірно покращуватиметься протягом року, прогнозують в CBRE. Попри всі виклики, ринок складської нерухомості очікує на поповнення і переживає поступове відновлення.

В NAI Ukraine додають, що попит в перспективі може бути трохи зміщенний з чотирьох ключових регіонів до Житомирської, Ужгородської, Луцької, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це повʼязано із запланованим відкриттям нових пропускних пунктів з Польщею, Угорщиною та Румунією.

Інфографіка: NAI Ukraine

Анонсовані нові міжнародні коридори та запуск нових виробничих потужностей створять підстави для стимулювання будівництва складських комплексів в різних областях. Також активний розвиток індустріальних парків може бути додатковим поштовхом для розвитку складської нерухомості.

Водночас основним стримуючим фактором в інвестуванні в складські комплекси є воєнні ризики для залучення іноземних інвесторів та термін окупності від 8 років.

Дмитро Калінічев також спрогнозував активізацію відновлення приміщень під запити клієнтів, зокрема, із залученням іноземних інвестицій. Так, можливі такі проєкти у відновленні одеських логістичних комплексів.

"Щодо нових проєктів з іноземними інвестиціями, найближчим часом вони навряд чи можуть стартувати, зважаючи на ситуацію на фронтах. Все ж таки будівництво великих складських об'єктів вважається високо ризикованим", - пояснив Калінічев.

Тому наразі розвивати ринок доведеться вітчизняним операторам. Причому в розробці нових об'єктів девелопери будуть орієнтуватися на запити клієнтів. Будувати складські комплекси на відкритий ринок наразі вважається додатковим ризиком.

