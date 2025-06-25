Нацбанк: офисный рынок пассивен, планов по открытию новых ТРЦ у девелоперов почти нет

Коммерческая недвижимость страдает от военных рисков: новые торговые центры не хотят строить, в офисы сложно найти арендаторов, на рынке складов – огромный дефицит площадей.

В сегменте торговой недвижимости улучшаются показатели активности, в частности возрастает как потребительская активность, так и посещаемость ТРЦ. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет о финансовой устойчивости Нацбанка Украины за июнь 2025 года.

Товарооборот активно растет, от чего по подсчетам регулятора повышаются и доходы арендодателей ТРЦ, которые определяются в процентах от продаж. Кроме того, растет фиксированная составляющая арендных ставок, реагируя на значительный спрос на торговые площади.

По данным CBRE, в Киеве постепенно снижается вакантность в ТРЦ прайм категории – за I квартал 2025 года на 3% до 14%. Наряду с крупными международными брендами, офлайн-магазины открывают и украинские производители.

"Однако не все ТРЦ одинаково успешны: в частности, в столице есть ряд торговых центров с высокой вакантностью, однако это определяется не состоянием сектора, а недостатками их бизнес-модели. Несмотря на оживленность рынка, планов по строительству и открытию новых ТРЦ девелоперы почти не имеют", — отмечается в отчете НБУ.

Отчет НБУ: рынок офисной недвижимости пассивен

Вакантность площадей на офисном рынке остается высокой, хотя она несколько снизилась в течение года, прежде всего в офисных центрах высшего класса, отмечают НБУ.

Из-за низких арендных ставок в бизнес-центрах арендаторы часто релокируются в офисы высшего класса с готовым ремонтом, тогда как остальные арендодатели ищет клиентов почти за бесценок, по меньшей мере для оплаты коммунальных услуг.

Новые стройки офисных центров не начинают, лишь несколько почти готовых к началу полномасштабной войны в прошлом году сдали в эксплуатацию.

Составы в 2025 году: вакантность низкая, цены на аренду стабилизировались

Лучшая ситуация со спросом и планами на строительство – в складском сегменте, однако есть проблемы с предложением.

"Спрос на аренду складов и логистической инфраструктуры высок, в частности у электронной коммерции. Соответственно среди складов вакантность низкая. Однако арендные ставки стабилизировались после определенного периода роста", — говорится в отчете НБУ.

Ранее Delo.ua писало о том, что 10 ТРЦ, запланированных к запуску в 2024 в Украине, перенесли открытие на следующий год.

В то же время стало известно, что в 80-тысячном Мукачево откроют три новых торговых центра.