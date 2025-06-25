Нацбанк: офісний ринок пасивний, планів із відкриття нових ТРЦ девелопери майже не мають

Комерційна нерухомість страждає від воєнних ризиків: нові торговельні центри не хочуть будувати, в офіси складно знайти орендарів, на ринку складів - величезний дефіцит площ.

У сегменті торговельної нерухомості поліпшуються усі показники активності, зокрема, зростає як споживча активність, так і відвідуваність ТРЦ. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт про фінансову стабільність Нацбанку України за червень 2025 року.

Товарообіг активно зростає, від чого, за підрахунками регулятора, підвищуються й доходи орендодавців ТРЦ, які визначаються у відсотках від продажів. Крім того, зростає фіксована складова орендних ставок, реагуючи на значний попит на торгові площі.

За даними CBRE, у Києві потроху знижується вакантність у ТРЦ прайм категорії – за І квартал 2025 року на 3% до 14%. Поруч із великими міжнародними брендами офлайн-магазини відкривають і українські виробники.

"Однак не всі ТРЦ однаково успішні: зокрема у столиці є низка торговельних центрів із високою вакантністю, проте це визначається не станом сектору, а недоліками їхньої бізнес-моделі. Попри жвавість ринку, планів із будівництва та відкриття нових ТРЦ девелопери майже не мають", - наголошується у звіті НБУ.

Звіт НБУ: ринок офісної нерухомості пасивний

Вакантність площ на офісному ринку залишається високою, хоч вона дещо знизилася протягом року, передусім в офісних центрах вищого класу, наголошують в НБУ.

Через низькі орендні ставки в бізнес-центрах орендарі часто релокуються до офісів вищого класу з готовим ремонтом, тоді як решта орендодавців шукає клієнтів майже за безцінь, щонайменше для оплати комунальних послуг.

Нові будівництва офісних центрів не починають, лише кілька майже готових на початок повномасштабної війни торік здали в експлуатацію.

Склади у 2025 році: вакантність низька, ціни на оренду стабілізувались

Найкраща ситуація з попитом і планами на будівництво - у складському сегменті,проте є проблеми з пропозицією.

"Попит на оренду складів і логістичної інфраструктури високий, зокрема в електронної комерції. Відповідно серед складів вакантність низька. Однак орендні ставки стабілізувалися після певного періоду зростання", - йдеться у звіті НБУ.

Раніше Delo.ua писало про те, що 10 ТРЦ, що були заплановані до запуску у 2024 в Україні, перенесли відкриття на наступний рік.

Водночас стало відомо, що у 80-тисячному Мукачеві відкриють три нові торговельні центри.