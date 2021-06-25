Як державний сектор починає формувати сучасну культуру роботи з даними

Представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрали дашборди Tableau в якості стандарту для процесів обробки, аналізу даних та візуального представлення.

Інноваційний підхід у бізнес-аналітиці дозволяє приймати більш оперативні та точні рішення і значно скорочує терміни, необхідні для прийняття рішень. Звіти, на створення яких раніше йшли тижні, тепер формуються всього за кілька годин.

Впровадження сучасних інтерактивних дашбордів дозволяє співробітникам НКРЕКП більш ефективно аналізувати результати, оперативніше опрацьовувати дані, удосконалюючи при цьому структуру та якість отриманої інформації.

Компанія Tableau надала фахівцям доступ до групи інформаційних панелей, що відображають широкий ряд показників. Користувачі системи можуть фільтрувати, виділяти і детально вивчати дані. За допомогою системи інтерактивної бізнес-аналітики можна сортувати інформацію за учасниками ринку електроенергії, одиницями генерації чи споживання видами операцій, будувати та редагувати графіки, робити аналітику та показники KPI. Крім того, у розпорядженні співробітників — можливості інтерактивної візуалізації, функції спільної роботи і швидкого обміну ідеями.

Дашборди підтримують абсолютно різні формати вихідної інформації: таблиці, інфографіки, статистичні файли. Tableau відмінно взаємодіє із більше ніж 50-ма джерелами даних, таких як: Excel, Oracle, Google Analytics, Amazon Redshift, Salesforce. Із дашбордами є можливість працювати як на десктопі, так і на планшеті, та навіть у смартфоні. Варто зазначити, що Tableau працює із операційною системою iOS, що додає ще більшої зручності у користуванні.

Інтерактивність і швидкість роботи

Графіки, створені за допомогою дашборду відрізняються від документів Excel. Вони інтерактивні. Після клацання миші, на сюжеті графіку або діаграмі з'являється додаткова інформація. Це дозволяє не перевантажувати вихідну "картинку", зробити вивчення інформації набагато цікавіше і зручніше. При цьому для створення красивих інтерактивних візуалізацій зовсім не потрібно вивчати мови програмування, Flash або щось подібне.

"Головним відкриттям для нас було те, що дані можна зробити інтерактивними. Адже це була основна проблема, яку нам вдалося вирішити. Бо ті дані, які ми мали в Excel, їх майже неможливо було візуалізувати через великі масиви даних. І, як наслідок, їх важко було передати в комп'ютерному вигляді або навіть роздрукувати, — ділиться досвідом представник департаменту енергоринку Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). — Часто нам потрібно було вивести великий масив даних на один лист чи на один екран. А при статичній візуалізації в Excel це не працює. Тому шукали якийсь інструмент, який дозволив би показати більший масив, але з фокусом, зосередитись на конкретні дані чи на елементи цих даних, де була б зрозуміла візуалізація, показати більше цих даних, цифри та тенденції".

У Tableau ці всі функції анімовані, відповідно, навівши курсором на конкретний елемент, можна отримати більше інформації, яка відразу відображається на екрані.

Зручність використання

Продукти Tableau проектуються так, щоб максимально спростити для користувача роботу з його даними. Різні види попередніх угруповань, зміна типів діаграм лише в пару кліків — усе це робить роботу з дашбородами зручною та інтуїтивно-зрозумілою. Навіть якщо ви новачок у питаннях візуалізації, Tableau на основі автоматичного аналізу ваших даних може порекомендувати вам вдалий спосіб візуалізації.

"У більшості своїй ми користувалися Excel, де обробити великий масив даних можливо, проте там досить примітивна візуальна частина. Тому це можна зробити лише кодом або його аналогом. Нам це рішення не підійшло. Велика проблема, що Excel за таких значних об'ємів даних починає погано працювати і вимагає доволі серйозного технічного забезпечення (потужних комп'ютерів). Це і було проблемою. У той час як Tableau працює значно швидше і простіше", — коментує представник департаменту енергоринку НКРЕКП.

Швидкість обробки інформації для звітів дуже впливає на роботу бізнес-аналітика. Особливо це стосується візуалізації та відображення даних. Ще варто зазначити, що Tableau також допомагає уникнути помилок. Скажімо, в Excel просто скопіювати формули і вставити, доволі складно. Це потребує більше часу для виконання. У Tableau це значно простіше зробити, там усі дані як такі незмінні, тому при обробці цих матеріалів помилок відбувається менше. Таким чином можна уникнути впливу людського фактору під час виконання операцій різної складності.

"Логічний, простий і зрозумілий інтерфейс. Ну і ще один плюс Tableau, що це візуально гарно виглядає", — говорить представник департаменту енергоринку НКРЕКП.

Tableau передбачає можливість працювати з проектами з будь-якого носія в онлайн режимі

Впровадження Tableau також суттєво підвищує прозорість даних. Співробітники більше не використовують підготовлені самостійно звіти і слайди, оскільки тепер у них є можливість швидко й ефективно візуалізувати свої презентації та демонструвати отримані дані за допомогою інтерактивних дашбордів. Маючи під рукою оперативні дані, бізнес-аналітики можуть у реальному часі фільтрувати, сортувати і обговорювати показники та тенденції. Це підвищує ефективність спільної роботи, прискорює прийняття рішень, робить процес більш інноваційним і динамічним.

За словами представника НКРЕКП, раніше під час багатьох презентацій доводилося періодично звертатися до доповідача за уточненням тих чи інших деталей, але тепер усі деталі наочно видно і вони доступні кожному. "Наприклад, якщо в Excel ви спробуєте відобразити більше 1 000 значень, то не дізнаєтесь якісь конкретні цифри, бо можете лише візуально оцінити це по осям. У Tableau ви можете навести на кожний із цих тисяч елементів курсор, виділити потрібний вам і побачити поле, яке вам потрібне", — ділиться досвідом представник департаменту енергоринку Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Наші робочі будні наповнені великою кількістю інформації, яку треба постійно обробляти та структурувати, у разі необхідності змінювати, зрозуміло та ефектно презентувати великі масиви даних. Інструментів для роботи з інформацією багато. Так, ми маємо чималий вибір платформ для бізнес-аналітики, та чи вирішують вони всі наші завдання? Варто обирати ті, які полегшують роботу і роблять її максимально ефективною.

ДОВІДКА

SOFTICO — офіційний партнер Tableau в Україні зі статусом Silver Reseller. Систему інтерактивної бізнес-аналітики Tableau застосовують у роботі та навчанні понад 65 000 людей у 100 країнах світу, в тому числі співробітники таких компаній як: Amazon, BP, Apple, Wargaming (розробник — World of Tanks), Walmart, Heineken, Starbucks, Pfizer, Coca-Cola, Bank of America та Barclays.